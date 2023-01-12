Люди, ставшие уникальными благодаря протезам

Из всех сегодняшних историй нас больше всего поражает история Нади Весси. Из-за болезни ей ампутировали обе ноги, одну в 7 лет, вторую в 16. Всю жизнь девушка носила протезы, которые она снимала только перед плаванием. Но однажды к девушке подошёл маленький мальчик и спросил, почему у неё нет ног, и вместо долгих и грустных объяснений Надя сказала, что она русалка.



Девушка сама же и вдохновилась своими словами и решила обратиться к инженерам из компании по созданию спецэффектов, получившей несколько Оскаров за работу над фильмом «Властелин колец». Девушка хотела узнать, могут ли они сделать для неё хвост русалки для плавания. Компания с радостью согласилась. Спустя два года и почти 800 часов работы Надя получила необычный протез из неопрена и пластика, обтянутый специальным носком из лайкры, которые переливается цифровыми чешуйками. Девушке потребовалось несколько лет, чтобы приспособиться к протезу и научиться плавать скорее, как дельфин, а не человек. Теперь же Надя ощущает хвост частью своего тела. И это прекрасно.



Келли Нокс