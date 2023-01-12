Люди, ставшие уникальными благодаря протезам

Когда мы слышим о киборгах, то на ум нам приходят фантастические фильмы. И многие даже не задумываются, что время терминаторов уже пришло и люди-киборги стали частью нашего общества.
Протезы существуют уже очень давно. Считается, что они появились на Ближнем Востоке около 3000 г. до н.э. Однако значительные изменение в этой области начались только в 19 веке. С этого момент протезы выполняли не просто косметическую функцию, имитируя потерянную конечность, но и как-то дополняли владельца. Например, вместо обычной ладони могли прикрепить какие-нибудь инструменты, щипцы или крюк, или что-то полезное для работы.
Во время и после Первой мировой войны сфера протезирования, по понятным причинам, пережила настоящий бум. Те времена сыграли значительную роль в современном протезировании. Сегодня протезы могут быть оснащены целым набором сменных элементов, например, можно приделать молоток, ключ, ножницы, стамеску, и так далее. Существуют даже специальные наборы для работы по дому, наборы для хранения приборов, письменных принадлежностей, утюги, швейные машинки, инструменты для чертежей. Короче говоря, всё, что может понадобиться человеку. С развитием технологий, протезы также становятся более совершенными. Сегодня можно сделать не просто неподвижную имитацию конечности, но практически что угодно.
Вот, например, несколько вариантов того, чем можно заменить глаз!
Брайан Стэнли
Когда Брайан Стэнли, инженер из Калифорнии, потерял глаз из-за рака, он решил, что не ограничится обычным протезом. Парень превратил фальшивый глаз в фонарик. И это выглядит настолько круто, что в это даже сложно поверить. Но изобретение реально! Человек буквально превратил себя в киборга. Пока это, конечно, довольно примитивная версия, не на уровне киберпанка. Но для 2022 года впечатляюще. Глаз-фонарик отлично освещает область прямо перед собой, то есть то место, куда поворачивает голову Брайан. Сам Брайан называет своё изобретение внутричерепной титановой лампочкой. Также изобретатель отмечает, что это отличная вещь для чтения в темноте. Думаем, изобретение не менее полезно поздней ночью, когда нужно возвращаться домой одному, когда нужно спуститься в подвал, или найти вещи в дальнем углу шкафа.
Фонарик активируется датчиком приближения. Первое, о чем мы подумали, - должно быть глаз сильно нагревается. К тому же он расположен близко к мозгу, и это может быть опасно. Но Брайан утверждает, что глаз вообще не нагревается, а батарея может работать до 20 часов. Также регулируется ее интенсивность, например, можно включить дальний свет.
Брайан экспериментирует с цветами и даже формами зрачка. Например, на прошлый Хэллоуин он сделал зрачки в форме привидений и тыкв. В этом году он смастерил удивительный глаз Джека Скеллингто́на (герой поэмы Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством». Он мог бы косплеить Т-800! Смелость и изобретательность этого парня вызывает уважение. Самому вот так модифицировать своё тело! Но знаете, фонарик вместо глаза, это ещё не самое крутое, что можно придумать.
Роб Спенс
Роб Спенс установил в глазницу камеру! Всё началось, когда Роб был ребёнком. Он ослеп на один глаз из-за несчастного случая с дробовиком. Несколько лет назад травмированный глаз начал опухать, сильно повредилась роговица. Врачи сказали, что глаз придётся удалить. Тогда-то Робу и пришла идея создать крошечную камеру, которая могла бы заменить глаз и записывать всё, что он видит.
Роб связался с несколькими производителями камер и инженерами и быстро понял, что в этой идее что-то есть. Инженеры были только рады спроектировать крошечную камеру. В конце концов, это ведь первый раз, когда люди сделали бы что-то подобное. Это бы попало в заголовки всех газет! И камеру сделали.
Благодаря миниатюрному передатчику она использует аналоговый, а не цифровой сигнал. Всё, что записывает камера, может транслироваться на экран, например, на телевизор.
Конечно, Роб не использует камеру всё время, это бессмысленно. Заряда батареи хватает в лучшем случае на 30 минут. Так что с помощью глазной камеры Роб может снимать короткометражные фильмы.
И опять же, имея бионический глаз, сложно удержаться от того, чтобы не примерить на себя образ какого-нибудь знаменитого киборга. За прошедшие годы Роб создал несколько версий глаза, от красного как у Т-800, до камеры с прозрачной оболочкой, через которую видно внутреннюю часть глаза.
Что ж, хватит о глазах! Давайте посмотрим на необычные протезы рук, они тоже могут вас впечатлить.
Джеймс Янг
Познакомьтесь с Джеймсом Янгом. Около 10 лет назад он оказался между двумя вагонами поезда. Происшествие стоило Джеймсу руки и ноги. На некоторое время травмы полностью вывели парня из строя, как физически, так и психологически. Но видеоигры помогали ему справляться со всеми проблемами. До аварии Джеймс был геймером, и даже после потери конечностей он всё ещё мог играть на PlayStation 4 правой рукой и, что удивительно, зубами. Да, Джеймс по-настоящему был предан играм.
История Джеймса довольна известная. Он был выбран из 60 претендентов, желающих получить фантастический протез, вдохновлённый игрой Метал Гир Солид от компании Конами, ведущего разработчика видеоигр.
Это не просто протез, это 70 тысяч углеродных волокон, управляемых мышечными сигналами Джеймса.
С помощью протеза он может пожимать руки, поднимать продукты и даже собирать монеты. Кроме того, протез оснащён интерактивным экраном, фонариком, USB-портом и даже дроном! Всё это питается от аккумулятора.
Джеймс говорит, что с 10килограммовой рукой, привязанной специальными ремнями, весь день ходить невозможно. Хотя в среднем человеческая рука весит примерно столько же. Но парню, явно, виднее.
Вы, наверное, задаётесь вопросом, зачем это роботизированной руке нужен дрон?! У нас нет ответа на этот вопрос. Но в любом случае выглядит круто. Чем дальше продвигаются технологии протезирования, тем более уникальными становятся протезы.
Польская компания Глэйз Простэтикс производит дизайнерские протезы рук на 3D-принтере. Протезы полностью настраиваемые, то есть люди с ампутированными конечностями могут полностью подстроить протез под себя. Как говорится на сайте компании – «В отсутствии руки нет ничего постыдного. Наоборот, это возможность выразить себя и свой стиль.».
Дизайн протезов индивидуальный для каждого человека. Протез может сделать вас похожим на Тони Старка с его костюмами Железного человека. Компания уже изготовила протезы рук с отсеками для мобильных телефонов и фонариков, а ещё со встроенными динамиками. Хочешь протез руки с плавником или настоящей татуировкой? Без проблем. Глэйз Простэтикс может это сделать. Компания утверждает, что единственное ограничение в создании протезов – это человеческое воображение.
Международная компания Моторика пошла ещё дальше. Ее протезы рук имеют не только индивидуальный дизайн, но и позволяют эффективно орудовать ложкой, вилкой и даже шариковой ручкой. С протезами Моторики человек может работать на промышленном оборудовании и выполнять большинство повседневных задач. В протез можно встроить бесконтактный платёжный чип или GSM-модуль. То есть вы можете волшебным образом взмахнуть рукой над терминалом, и ваши покупки будут оплачены. Это ли не будущее.
Тревор Придо
В современном мире идея встроить смартфон в протез кажется очень логичной. Как человек сегодня может жить без смартфона? Это незаменимая вещь. Правда в 2011 году люди так не думали. Но потом Тревор Придо из Великобритании стал первым человеком в мире, в протез руки которого встроили док-станцию для мобильного телефона.
Тревор родился без левого предплечья и научился с этим жить, но вот пользоваться телефоном было сложно. Парню приходилось как-то удерживать телефон на протезе или же класть его на плоскую поверхность, чтобы набрать номер или написать текст. Неудобно.
Тревор обратился за помощью к Эпл, но компания отказалась разрабатывать индивидуальный протез. Тогда на помощь пришла Нокия. Так в протез была встроена док-станция. Теперь мужчина может легко отправлять сообщения одной рукой, звонить, поднося протез к уху или используя громкую связь.
Джерри Джалава
В 2009 году, программист Джерри Джалава установил USB флешку в палец на место утраченной фаланги. Звучит как задумка костюма для Хэллоуина, если честно. Парень действительно потерял часть безымянного пальца на левой руке после того, как на мотоцикле сбил оленя. Джерри быстро научился печатать без одного пальца и даже без протеза, но всё же решил придумать что-то необычное. Например, прикрепить туда флешку. Использовать флешку можно отогнув ноготь на протезе. Парень использует флешку для хранения фотографий и различных компьютерных программ. Искусственный палец отстёгивается, поэтому его можно оставить подключенным к компьютеру.
Надя Весси
Из всех сегодняшних историй нас больше всего поражает история Нади Весси. Из-за болезни ей ампутировали обе ноги, одну в 7 лет, вторую в 16. Всю жизнь девушка носила протезы, которые она снимала только перед плаванием. Но однажды к девушке подошёл маленький мальчик и спросил, почему у неё нет ног, и вместо долгих и грустных объяснений Надя сказала, что она русалка.
Девушка сама же и вдохновилась своими словами и решила обратиться к инженерам из компании по созданию спецэффектов, получившей несколько Оскаров за работу над фильмом «Властелин колец». Девушка хотела узнать, могут ли они сделать для неё хвост русалки для плавания. Компания с радостью согласилась. Спустя два года и почти 800 часов работы Надя получила необычный протез из неопрена и пластика, обтянутый специальным носком из лайкры, которые переливается цифровыми чешуйками. Девушке потребовалось несколько лет, чтобы приспособиться к протезу и научиться плавать скорее, как дельфин, а не человек. Теперь же Надя ощущает хвост частью своего тела. И это прекрасно.
Келли Нокс
Кто-то хочет стать русалкой, а кто-то осьминогом. Проект по созданию альтернативных протезов может это осуществить. Кстати, это проект той самой компании, которая подарила Джеймсу Янгу протез с дроном. Для модели Келли Нокс компания изготовила протез в виде не то щупальца, не то лозы… Келли использует его не как функциональное средство, а как аксессуар для самовыражения.
Но это не обычный аксессуар, который просто висит на человеке. Щупальце имеет 26 позвонков и движется как живое благодаря датчикам в ботинках Келли. Датчики расположены под её большими пальцами ног, они заставляют щупальце двигаться из стороны в сторону и изгибаться. Нажимая на датчики с разной силой, Келли может контролировать скорость и направление движения. Насколько мы понимаем, с практической точки зрения протез не очень полезен. Но тут дело не в практичности, а в самовыражении.
Источник:
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