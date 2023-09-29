В Китае продавцов в магазинах на диване заменили цифровые ведущие

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Оба видео сгенерированы нейросетью, а движения тела записаны по готовому сценарию.
В Китае создают аватары людей, чтобы рекламировать товары в интернете. Такие «продавцы» могут работать круглосуточно, и им не надо платить зарплату. А ещё они почти идеально повторяют мимику и телодвижения.
Причём аватар принимает лицо совершенно любого человека, так что звёзды могут создать себя же самого и спокойно отдыхать, пока за них отрабатывает онлайн-версия.
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