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В Китае продавцов в магазинах на диване заменили цифровые ведущие

В Китае продавцов в магазинах на диване заменили цифровые ведущие

Автор:
29 сентября 2023 08:28
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Китай   Нейросеть   будущее   люди   магазин на диване   цифровые ведущие   
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Оба видео сгенерированы нейросетью, а движения тела записаны по готовому сценарию.

В Китае создают аватары людей, чтобы рекламировать товары в интернете. Такие «продавцы» могут работать круглосуточно, и им не надо платить зарплату. А ещё они почти идеально повторяют мимику и телодвижения.


Причём аватар принимает лицо совершенно любого человека, так что звёзды могут создать себя же самого и спокойно отдыхать, пока за них отрабатывает онлайн-версия.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   Нейросеть   будущее   люди   магазин на диване   цифровые ведущие   
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1  комментарий
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Sapsan Полчаса назад
Разве нейросеть научилась генерировать видео?
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