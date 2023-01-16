Американка обманула банк, продав ему ничего не стоящий стартап за $175 миллионов

По словам Джевис, всего за несколько лет платформа обслужила более пяти миллионов студентов. Девушку заметили, о ней писали в Forbes, она попадала в разного рода престижные списки талантов.

В 2021 году банк JPMorgan не устоял и купил стартап Frank за $175 миллионов. Чарли Джевис и ключевым сотрудникам компании предложили должности в банке. Чарли, например, до сих пор там числится топ-менеджером.

