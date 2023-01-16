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Американка обманула банк, продав ему ничего не стоящий стартап за $175 миллионов

Американка обманула банк, продав ему ничего не стоящий стартап за $175 миллионов

Автор:
16 января 2023 10:45
Сообщество : Мошенничество
Метки: банки   в мире   история   люди   мошеничество   обман   фото   
1073
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История уходит своими корнями в 2016 год, когда Чарли создала стартап Frank. Он позиционировался как инструмент, который позволит студентам не слишком много платить за обучение. Суть заключалась в автоматизации и оптимизации процесса подачи заявок на получение финансовой помощи в виде стипендий и грантов.

По словам Джевис, всего за несколько лет платформа обслужила более пяти миллионов студентов. Девушку заметили, о ней писали в Forbes, она попадала в разного рода престижные списки талантов.


В 2021 году банк JPMorgan не устоял и купил стартап Frank за $175 миллионов. Чарли Джевис и ключевым сотрудникам компании предложили должности в банке. Чарли, например, до сих пор там числится топ-менеджером.

Сложности начались после того, как в JPMorgan захотели проверить базу из 4—5 миллионов пользователей Frank. Сначала Джевис просто отказывалась предоставлять данные под предлогом защиты конфиденциальных данных. По настоятельной просьбе банка она все же поделилась базой из почти 4,3 миллиона контактов.

Когда JPMorgan сделал пробную рассылку, то оказалось, что 75% писем не дошло до адресатов, потому что их не существовало. Из дошедших писем был открыт только 1%. Позднее выяснилось, что Чарли Джевис заплатила $18 тысяч за создание фейковой базы. На самом деле у Frank меньше 300 тысяч клиентов, причем пока сложно сказать, сколько из них реальных.

В JPMorgan назвали Чарли Джевис мошенницей и обратились в суд. Основательница Frank возмущена обвинениями и подала встречный иск. По ее словам, банк сфабриковал претензии, чтобы уволить ее и сэкономить миллионы на положенной ей компенсации.

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Метки: банки   в мире   история   люди   мошеничество   обман   фото   
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11  комментариев
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8k
au3 Час назад
Странно, что банк не сделал аудита перед покупкой.
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9k
Б.Касторский 43 минуты назад
США действительно фанаты афер и мыльных пузырей. Итог каждый раз одинаковый, но они продолжают продавать ничто и очнутся лишь тогда, когда кто-то поймёт, что больше никто не купит. В итоге шум-гам, обманули и сроки на сотни лет.
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9k
ron 52 минуты назад
Мне кажется, банк провернул какую-то свою операцию, пытаясь сделать Джевис крайней )))
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4k
Горожанин 54 минуты назад
Либеральненько-то как!
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0
Nikolauss Час назад
Красава!
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24k
Егор Час назад
Римское право - покупатель смотрит.
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208
Хухрмухр Час назад
Натянуть банк- это святое.Главное,чтоб обратка не прилетела.
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10k
Shtoppi Час назад
Нация аферистов, тут и сказать больше нечего.
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