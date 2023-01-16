Американка обманула банк, продав ему ничего не стоящий стартап за $175 миллионов

По словам Джевис, всего за несколько лет платформа обслужила более пяти миллионов студентов. Девушку заметили, о ней писали в Forbes, она попадала в разного рода престижные списки талантов.
В 2021 году банк JPMorgan не устоял и купил стартап Frank за $175 миллионов. Чарли Джевис и ключевым сотрудникам компании предложили должности в банке. Чарли, например, до сих пор там числится топ-менеджером.
Сложности начались после того, как в JPMorgan захотели проверить базу из 4—5 миллионов пользователей Frank. Сначала Джевис просто отказывалась предоставлять данные под предлогом защиты конфиденциальных данных. По настоятельной просьбе банка она все же поделилась базой из почти 4,3 миллиона контактов.
Когда JPMorgan сделал пробную рассылку, то оказалось, что 75% писем не дошло до адресатов, потому что их не существовало. Из дошедших писем был открыт только 1%. Позднее выяснилось, что Чарли Джевис заплатила $18 тысяч за создание фейковой базы. На самом деле у Frank меньше 300 тысяч клиентов, причем пока сложно сказать, сколько из них реальных.
В JPMorgan назвали Чарли Джевис мошенницей и обратились в суд. Основательница Frank возмущена обвинениями и подала встречный иск. По ее словам, банк сфабриковал претензии, чтобы уволить ее и сэкономить миллионы на положенной ей компенсации.
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