Удивительные древние жилища вырезанные в камне

В этом удивительном городе дома не вырезаны в камне, здесь люди пристраивали жильё к огромным валунам и скалам. В итоге вырос такой необычный городок, где рукотворные строения гармонично вписываются в природный ландшафт. Существует поселение сотни лет практически в неизменном виде. Место очень живописное и необычное.

Каменные дома создают ощущение безопасности из-за своих прочных стен. Возможно такое же чувство безопасности испытывали и древние люди, которые выбирали для жизни расположенные в скалах пещеры. В статье показана только малая часть удивительных построек. Домов из камня и целых каменных городов древности на самом деле великое множество, а возможно, что многие ещё только предстоит открыть археологам.