Удивительные древние жилища вырезанные в камне

Мой дом-моя крепость. Именно так многие из нас думают о своём собственном жилище. Дом-это место, где человек чувствует себя в безопасности. В то же время безопасность эта является уютной, и очень комфортной для жильца.
В уютный дом хочется возвращаться, а если он построен своими руками, то даже покидать его на непродолжительное время не очень хочется. Ведь в таком жилище есть буквально всё для комфортного существования, делалось ведь оно для себя и под себя. Сегодня построить дом совсем не трудно, если есть финансовые возможности. А в давние времена, можно было просто найти большой камень, взять молоток с зубилом и выдолбить себе в нём уютную квартирку. И нужно отметить, что у людей того времени это вполне неплохо получалось. Посмотрим некоторые примеры.
Пещерные поселения Каппадокии. Турция
Такие причудливые каменные силуэты образовались миллионы лет назад из вулканической породы. Порода эта довольно мягкая и легко поддаётся обработке. При контакте с воздухом туф твердеет. Некоторые убежища появились здесь очень давно, ещё во времена существования царства хеттов, а это не много ни мало целых 3,5 тыс. лет назад. Каменные жилища всё ещё используются. Люди проводят коммуникации, втавляют современные окна, двери и живут в комфорте и прохладе каменных убежищ.
Дом монаха-отшельника из Румынии
Ещё один удивительный дом в камне, созданный монахом-отшельником, находиться в графстве Сучава в Румынии. Звали монаха Даниил Исихастский. Родился он в самом начале 18 века. Уже в 16 лет решил посвятить свою жизнь вере и стать монахом. Для этого он отправился в монастырь святого Николая, где через некоторое время стал священником. Там же получил известность, как опытный духовник и наставник. Какое-то время пребывал в монастыре святого Лаврентия. К нему буквально выстраивались очереди из верующих, пытающихся получить духовные советы и ответы на волнующие вопросы. Но Даниил Исихастский всё больше искал уединения для общения с Богом, поэтому вскоре стал отшельником. Он нашёл труднодоступное и уединённое место, где вырезал себе дом в камне. Причём использовал для этого исключительно зубило и молоток. По некоторым данным прожил он в молитве в своём каменном доме около 20 лет.
Каменная деревня Кандован. Иран
Издалека деревня очень похожа на термитник. Здесь жилища выдолбленны прямо в камне и до сих пор здесь живут и прекрасно себя чувствуют люди. По словам местных жителей деревне уже более 700 лет. Строили её по всей видимости как укрытие от кочевников. На сегодняшний день в ней насчитывается около 1000 жителей. В каменных жилищах есть свет и прочие блага цивилизации. Люди живут за счёт сельского хозяйства, а так же занимаются разведением скота. А в последнее время и за счёт туризма. Здесь даже есть каменный отель, предназначенный для проживания туристов.
Деревня Троглодитов Рошменье. Франция
Ну, во-первых, разберёмся кто же такие Троглодиты. Думаю многие слышали это слово, но мало кто знает что оно означает. Троглодиты-это по сути древние пещерные обитатели, жители пещер, пещерные люди. Есть во Франции местечко, где находятся живописные каменные жилища, из-за этого оно и получило название деревня Троглодитов. Располагается деревушка в знаменитой Долине Луары. Помещения деревни вырублены в мягком туфе. Интересно, что первые жители, по некоторым данным, появились здесь ещё в 11 веке, а последние съехали лишь в 1984 году прошлого века. Есть здесь и уникальная часовня 13 века вырубленная в скале. На первый взгляд кажется, что комнаты неуютные и тесные, но когда Вы увидите отреставрированные помещения, которые являются частью открытого здесь музея,то измените своё мнение. Выглядят они очень уютно.
Каменные дома португальского города Монсанто
В этом удивительном городе дома не вырезаны в камне, здесь люди пристраивали жильё к огромным валунам и скалам. В итоге вырос такой необычный городок, где рукотворные строения гармонично вписываются в природный ландшафт. Существует поселение сотни лет практически в неизменном виде. Место очень живописное и необычное.
Каменные дома создают ощущение безопасности из-за своих прочных стен. Возможно такое же чувство безопасности испытывали и древние люди, которые выбирали для жизни расположенные в скалах пещеры. В статье показана только малая часть удивительных построек. Домов из камня и целых каменных городов древности на самом деле великое множество, а возможно, что многие ещё только предстоит открыть археологам.
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