25 настоящих великанов, обитающих на нашей планете

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Некоторые творения природы или рук человеческих больше, чем кажутся. Особенно хорошо их истинный размер понятен, если рядом есть что-то или кто-то для масштаба. В нашей подборке много таких удивительных примеров. Смотрим!
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14. Это выглядит как огромная раковина, но на самом деле это редкая гигантская аметистовая жеода из Уругвая
Источник: — переведено специально для fishki.net
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