25 настоящих великанов, обитающих на нашей планете

Некоторые творения природы или рук человеческих больше, чем кажутся. Особенно хорошо их истинный размер понятен, если рядом есть что-то или кто-то для масштаба. В нашей подборке много таких удивительных примеров. Смотрим!

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1. Французский вислоухий кролик (французский лоп) 0 Источник:

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2. Бордоский дог 0 Источник:

3. Немецкий дог 0 Источник:

4. Тихий океан 0 Источник:

5. Киви 0 Источник:

6. Роющая лягушка (African bullfrog) 0 Источник:

7. Зуб мегалодона 0 Источник:

8. Клюв тукана по сравнению с его черепом 0 Источник:

9. Великая пирамида Гизы (пирамида Хеопса) 0 Источник:

10. Грузовик по сравнению с автобусом, который едет следом за ним 0 Источник:

11. Галапагосская (слоновая) черепаха 0 Источник:

12. Гигантский мейн-кун 0 Источник:

13. Кожистая морская черепаха, самая большая морская черепаха на Земле 0 Источник:

14. Это выглядит как огромная раковина, но на самом деле это редкая гигантская аметистовая жеода из Уругвая 0 Источник:

15. Мотылёк из Австралии 0 Источник:

16. Ветряная турбина 0 Источник:

17. Першеронский жеребец 0 Источник:

19. Гигантский подсолнух 0 Источник:

19. Капибара 0 Источник:

20. Лысый орел и койот 0 Источник:

21. Орел-гарпия 0 Источник:

22. Волкособ 0 Источник:

23. Кольцо, которое использовалось для съемки крупным планом во "Властелине колец" 0 Источник:

24. Волк по сравнению с хаски 0 Источник: