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25 настоящих великанов, обитающих на нашей планете

25 настоящих великанов, обитающих на нашей планете

Автор:
18 января 2023 17:58
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вот это ДА   Размер   большие предметы   большие размеры   гиганты   крупные животные   крупняк   по сравнению   размер имеет значение   
1785
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Некоторые творения природы или рук человеческих больше, чем кажутся. Особенно хорошо их истинный размер понятен, если рядом есть что-то или кто-то для масштаба. В нашей подборке много таких удивительных примеров. Смотрим!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   Размер   большие предметы   большие размеры   гиганты   крупные животные   крупняк   по сравнению   размер имеет значение   
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9  комментариев
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Александр 2 часа назад
Не верю, там просто маленькие люди
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2k
Бомбардир 11 минут назад
Ракурс.
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4k
Трям Час назад
Копипастер, а ты хоть представляешь разницу между грузовиком и самосвалом?
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37k
Mamin Sibiriak Час назад
Обычный подсолнух, только вырос в тени.



А здесь игры с перспективой.



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