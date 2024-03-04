25 человек, которые вытащили счастливый билет в пищевой лотерее

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Говорят, шансы выиграть в лотерею крайне невелики. Однако если ставить на еду, вполне можно сорвать джекпот!
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8. «Муж увидел это и поинтересовался у кассира, нет ли ошибки. Она сказала: "Это цена на наклейке, если вы не купите, то куплю я!"»
9. «Подумал, что вам понравится этот гигантский лимон весом 2,3 кг. Плод с дерева, которое растет у моей невестки во дворе. Лимон обычного размера для масштаба»
10. «Я заказал упаковку из 12 пачек рамена за 3 доллара, чтобы получить бесплатную доставку. Счет выставили только за одну, а прислали 144 пачки»
15. «Я попросил 8 бананов в своем еженедельном заказе на покупку продуктов..... Они прислали мне 8 гроздей и взяли с меня всего $0,68 — стоимость одного банана»
16. «Я попросил добавить к моему сэндвичу еще ростбиф. Я ожидал примерно на 1/3 больше говядины, но получил гораздо больше. А доплата составила всего 0,50 доллара»
24. «Я попросил добавить дополнительную порцию сливочного сыра к бублику. Думаю, они перестарались»
25. «Самая большая зимняя дыня, которую я когда-либо выращивала в своей жизни, и она все еще растет»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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