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25 человек, которые вытащили счастливый билет в пищевой лотерее

25 человек, которые вытащили счастливый билет в пищевой лотерее

Автор:
04 марта 2024 15:40
Сообщество : Еда
Метки: Забавные фото   гиганты   крупняк   настоящий крупняк   пищевая лотерея   повезло   продукты   удачно вышло   
862
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Говорят, шансы выиграть в лотерею крайне невелики. Однако если ставить на еду, вполне можно сорвать джекпот!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   гиганты   крупняк   настоящий крупняк   пищевая лотерея   повезло   продукты   удачно вышло   
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2  комментария
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5k
fkamash 52 минуты назад
Карбамид и селитра еще не такое умеют!
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26k
Сибиряк 49 минут назад
Это не слива а крыжовник, это не кабачки а огурцы, это не яблоки а вишня, а в кустах не соловей заливается а счётчик Гейгера
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