FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 467 постов • 69 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
30 великанов, по сравнению с которыми люди кажутся букашками

30 великанов, по сравнению с которыми люди кажутся букашками

Автор:
21 октября 2022 17:59
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: большие объекты   великаны   все познается в сравнении   гиганты   масштаб   масштабирование   по сравнению   система измерения   
841
31
Можно измерять предметы в сантиметрах и метрах, а можно — в людях. Достаточно поместить человека рядом с огромным объектом, и шкала для измерения готова! Интернет-проект Human For Scale коллекционирует снимки, на которых люди нужны исключительно "для масштаба".
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: большие объекты   великаны   все познается в сравнении   гиганты   масштаб   масштабирование   по сравнению   система измерения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Денис 2 часа назад
Какой к чертям сом с ожирением? Карп обычный. Скорее всего где то на "платнике"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
14k
Типа граф 14 минут назад
Комментарий к фото
Кстати !
Расстояние от Земли до Луны больше суммы диаметров всех планет солнечной системы .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82984



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только пенсионер с палочками для скандинавской ходьбы
Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только...
Набирающие популярность в сообществах
Смертная казнь женщины в прошлом году стала в США первой за 70 лет
Смертная казнь женщины в прошлом году стала в США первой за 70 лет
Австралийские пожарные снялись для легендарного календаря
Австралийские пожарные снялись для легендарного календаря
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
У всех было такое пальто

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#дтп#подборка#в мире#удивительно#забавно#США#природа
#интересно#животные#интересное#люди#кино#автомобили#фильм#комментарии#познавательно#звезды
#Юмор#факты#аварии#авто аварии#СССР#автомир#дети#космос#Реакция#голливуд
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть 22 по-настоящему крупных штуковины 22 по-настоящему крупных штуковины 15 гигантов, размеры которых привели бы в восторг даже великанов 15 гигантов, размеры которых привели бы в восторг даже великанов Если бы великаны жили среди нас Если бы великаны жили среди нас 20 изображений гигантов, которые могут вызвать "мегалофобию" 20 изображений гигантов, которые могут вызвать "мегалофобию" Монополией Google и Apple заинтересовались надзорные органы Великобритании Монополией Google и Apple заинтересовались надзорные органы Великобритании

На что жалуетесь?

Вернуться