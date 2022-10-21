30 великанов, по сравнению с которыми люди кажутся букашками

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Можно измерять предметы в сантиметрах и метрах, а можно — в людях. Достаточно поместить человека рядом с огромным объектом, и шкала для измерения готова! Интернет-проект Human For Scale коллекционирует снимки, на которых люди нужны исключительно "для масштаба".
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8. Кетцалькоатль — один из крупнейших известных представителей отряда птерозавров. Размах крыльев оценивается приблизительно в 12 метров
25. Цвайхендер, меч, который принадлежал Пьерe Герлофсe Дониа (1480-1520), фризскому пирату и борцу за независимость
Источник: — переведено специально для fishki.net
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