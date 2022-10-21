30 великанов, по сравнению с которыми люди кажутся букашками

Можно измерять предметы в сантиметрах и метрах, а можно — в людях. Достаточно поместить человека рядом с огромным объектом, и шкала для измерения готова! Интернет-проект Human For Scale коллекционирует снимки, на которых люди нужны исключительно "для масштаба".

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1. Лошади породы Клейдесдаль и женщина невысокого роста 0 Источник:

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2. Вы знали, что бывают такие большие кактусы? 0 Источник:

3. Шведский боевой корабль "Ваза", которому 400 лет 0 Источник:

4. Всё познаётся в сравнении. 205 см и 155 см 0 Источник:

5. Это ахатина гигантская 0 Источник:

6. Древний город Петра, Иордания 0 Источник:

7. Конь по кличке Зевс, настоящий богатырь 0 Источник:

8. Кетцалькоатль — один из крупнейших известных представителей отряда птерозавров. Размах крыльев оценивается приблизительно в 12 метров 0 Источник:

9. Солнце и планеты 0 Источник:

10. Башенные часы на высотке «Абрадж аль-Бейт», Мекка, Саудовская Аравия 0 Источник:

11. Крупная сова 0 Источник:

12. Морской слон 0 Источник:

13. Самая большая в мире скульптура птицы, Индия 0 Источник:

14. 25-метровый скелет голубого кита в главном зале Музея естественной истории в Лондоне 0 Источник:

15. Второй по величине кит в мире - финвал 0 Источник:

16. Баобабы на Мадагаскаре 0 Источник:

17. Величественная Родина-мать, Волгоград 0 Источник:

18. Японский краб-паук 0 Источник:

19. Авианосец типа «Джеральд Р. Форд» в сухом доке 0 Источник:

20. Градирня АЭС 0 Источник:

21. Самая большая в мире винная бочка 0 Источник:

22. Настоящие размеры Пирамиды Хеопса 0 Источник:

23. Виадук долины Уз, Англия 0 Источник:

24. Череп кита 0 Источник:

25. Цвайхендер, меч, который принадлежал Пьерe Герлофсe Дониа (1480-1520), фризскому пирату и борцу за независимость 0 Источник:

26. Сом с ожирением 0 Источник:

27. Космический шаттл Discovery 0 Источник:

28. Атомная подводная лодка типа "Тайфун" 0 Источник:

29. Огромная секвойя 0 Источник: