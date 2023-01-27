Секта капюшонниц с Азорских островов

Похожи на монашек, но не очень. И могут без переодеваний сняться в фильме ужасов. Кто они?
Это всего лишь жительницы Азорских островов, обычные женщины, одетые по моде своего времени в накидки с огромными капюшонами. Откуда пришла такая мода, точно выяснить не удалось. В соответствии с одной версией, отправной точкой стала Фландрия. Другие исследователи считают, что клуб капюшонов родом из Португалии.
Но важно одно: всё женское население, начиная с маленьких девочек и заканчивая почтенными старушками, одевалось в такие штуковины. Плащ capote e capelo скрывал очертания фигуры, а гигантский капюшон позволял только строить догадки, чьё же лицо скрывается в его бездонных глубинах и бесконечных складках.
Мода на накидки сохранялась вплоть до 30-х годов прошлого века, а потом постепенно сошла на нет. На сохранившихся фото плащи чёрные, но в действительности они были синими, разных оттенков этого цвета.
На разных островах архипелага капюшоны имели специфическую форму: где-то клиновидные, где-то предполагающие укладку по форме головы или специфические складки на плечах. Такая вот местечковая мода.
Самое интересное, что никто толком не может объяснить, чем была обусловлена необходимость использования этого странного предмета гардероба. Основной версией выступает набожность женщин Азорских островов, которые при встрече с мужчинами не имели права смотреть им в глаза. А ходить, вечно уткнувшись носом в землю, видимо, было такое себе удовольствие. Второе объяснение более экзотическое и гласит, что с помощью такой барьерной защиты дамы берегли себя от всяких заразных болезней, коих на островах было немало. Но почему тогда ничего подобного не предусматривалось для мальчиков и мужчин? Их не так жаль, случись что?
Вероятно, речь идёт всё же о совокупности факторов. А истина, как обычно, где-то рядом, витает за складками капюшона, но остаётся неуловимой.
Источник:
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