Секта капюшонниц с Азорских островов

Самое интересное, что никто толком не может объяснить, чем была обусловлена необходимость использования этого странного предмета гардероба. Основной версией выступает набожность женщин Азорских островов, которые при встрече с мужчинами не имели права смотреть им в глаза. А ходить, вечно уткнувшись носом в землю, видимо, было такое себе удовольствие. Второе объяснение более экзотическое и гласит, что с помощью такой барьерной защиты дамы берегли себя от всяких заразных болезней, коих на островах было немало. Но почему тогда ничего подобного не предусматривалось для мальчиков и мужчин? Их не так жаль, случись что?