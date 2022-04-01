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Сообщество Удивительное рядом 294 поста • 47 подписчиков подписаться
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Чем больше, тем лучше: 19 находок, которые поражают своими размерами

Чем больше, тем лучше: 19 находок, которые поражают своими размерами (20 фото)

Автор:
01 апреля 2022 08:05
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: большие предметы   интересное   находки   размер   размер имеет значение   удивительное рядом   
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Всегда приятно найти что-нибудь необычное, чтобы потом это сфотографировать и похвастаться перед друзьями. А когда это что-то еще и невероятно гигантское — тут уж не стыдно и всему интернету показать!

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Источник:

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Метки: большие предметы   интересное   находки   размер   размер имеет значение   удивительное рядом   
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