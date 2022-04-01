Чем больше, тем лучше: 19 находок, которые поражают своими размерами

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Всегда приятно найти что-нибудь необычное, чтобы потом это сфотографировать и похвастаться перед друзьями. А когда это что-то еще и невероятно гигантское — тут уж не стыдно и всему интернету показать!
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3. "В магазине шин, в котором я был сегодня, слепили огромный шар из всех этикеток, которые наклеивают на шины автомобилей"
4. "Этому кактусу наверняка потребовалось несколько сотен лет, чтобы вырасти таким большим"
11. "Самый большой карандаш в мире в Городском музее Сент-Луиса — рядом с ним обычный карандаш для масштаба"
Источник:
АНТИФИШКИ
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