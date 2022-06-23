15 гигантов, размеры которых привели бы в восторг даже великанов

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В мире много крупных людей, животных, строений, техники и даже овощей. Прочувствовать их гигантизм можно только в сравнении.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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