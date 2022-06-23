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15 гигантов, размеры которых привели бы в восторг даже великанов

15 гигантов, размеры которых привели бы в восторг даже великанов

Автор:
23 июня 2022 10:35
Метки: большие размеры   гиганты   животные   люди   сравнения   фото   
2211
16

В мире много крупных людей, животных, строений, техники и даже овощей. Прочувствовать их гигантизм можно только в сравнении.

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Источник:

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4  комментария
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29k
BuG Полчаса назад
Процессор, ага... 386 поди? :))
Блэйд сервер похоже это.

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vfrcbvec Полчаса назад
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2k
vfrcbvec Полчаса назад
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Спелая кукурузинка

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