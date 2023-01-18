Художник создает объемные иллюзии на городских пространствах

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Курт Веннер из Мичигана - иллюстратор и уличный художник, создающий настоящие шедевры 3D-живописи в объемах городских пространств, превращая обычные улицы, скверы, здания, залы и даже автомобили в пространства из иного измерения, завораживающие своей высокохудожественной, детально прописанной реальностью.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 3d графика завораживающе иные миры искусство курт веннер творчество уличный художник художник
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