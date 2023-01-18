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Художник создает объемные иллюзии на городских пространствах

Художник создает объемные иллюзии на городских пространствах

Автор:
18 января 2023 15:04
Сообщество : Искусство
Метки: 3d графика   завораживающе   иные миры   искусство   курт веннер   творчество   уличный художник   художник   
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Курт Веннер из Мичигана - иллюстратор и уличный художник, создающий настоящие шедевры 3D-живописи в объемах городских пространств, превращая обычные улицы, скверы, здания, залы и даже автомобили в пространства из иного измерения, завораживающие своей высокохудожественной, детально прописанной реальностью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3d графика   завораживающе   иные миры   искусство   курт веннер   творчество   уличный художник   художник   
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15k
Сергей 50 минут назад
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Павел Христенко Полчаса назад
Видел как-то такого художника, так он постоянно почему-то смотрел через объектив камеры пока рисовал. Я не дождался результата но то что уже было не тянуло на 3D.
Есть подозрение, что надо смотреть строго с одной конкретной точки или на фото.
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20k
nobody® 56 минут назад
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