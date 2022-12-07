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Мастер миниатюры строит в повседневности тайные миры

Мастер миниатюры строит в повседневности тайные миры

Автор:
07 декабря 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Петер Шаквари   искусство   миниатюрист   миниатюры   тайные миры   творчество   удивительно   художник   
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Венгерский художник Петер Шаквари уже не первый год создает из повседневных предметов и подручных материалов тайные мини-миры, наполненные удивительными жителями, событиями и эмоциями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Петер Шаквари   искусство   миниатюрист   миниатюры   тайные миры   творчество   удивительно   художник   
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Александр 44 минуты назад
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