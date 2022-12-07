Мастер миниатюры строит в повседневности тайные миры

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Венгерский художник Петер Шаквари уже не первый год создает из повседневных предметов и подручных материалов тайные мини-миры, наполненные удивительными жителями, событиями и эмоциями.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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