Мастер миниатюры строит в повседневности тайные миры

Венгерский художник Петер Шаквари уже не первый год создает из повседневных предметов и подручных материалов тайные мини-миры, наполненные удивительными жителями, событиями и эмоциями.

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Поднимайтесь! 0 Источник:

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Найтуй безопаснее! 0 Источник:

Кукурузники 0 Источник:

Хлопьевые киллеры 0 Источник:

Папа удобряет 0 Источник:

Фея печенья 0 Источник:

Неудачные прятки 0 Источник:

Красители бри 0 Источник:

Авопулько 0 Источник:

Слава богу, пятница! 0 Источник:

Когда клиенты недовольны 0 Источник:

Изобилие 0 Источник:

Все ради спагетти 0 Источник:

Коронавирус 0 Источник:

Семенной фонд 0 Источник:

Пир на весь мир 0 Источник:

Нападение жуков-убийц 0 Источник:

Назад в школу 0 Источник:

Последний таракан 0 Источник:

Мечты сбываются 0 Источник:

За мороженым 0 Источник:

Мусорщики 0 Источник:

Их едят, а они глядят 0 Источник:

Твердый орешек 0 Источник:

Пляж 0 Источник:

Есть повод! 0 Источник:

ДТП 0 Источник:

На соревнованиях 0 Источник:

Грибная пора 0 Источник: