В Лондоне появилось новое граффити Бэнкси

Художник подтвердил, что это его работа.
18 марта уличный художник, известный как Бэнкси, опубликовал на личной странице свою очередную работу. В Лондоне, на одной из неприметных улочек, он украсил стену здания рядом со спиленным деревом. Создаётся ощущение, будто дерево приобрело зелёную крону, а рядом стоит человек с распылителем краски.
Художественное произведение появилось на стене одного из зданий неподалеку от парка Финсбери на севере Лондона. Местные жители гордятся тем, что Бэнкси выбрал для граффити их район. Поклонники творчества Бэнкси уже нашли его новое произведение и делятся им в социальных сетях. Многие сочли, что это произведение призывает людей обратить внимание на природу.
Как и в любом произведении Бэнкси, тут тоже виден вызов человечеству и послание. Экологическая повестка - очень важна тема, к которой Бэнкси обращается не первый раз.
Последнюю работу таинственного уличного художника Бэнкси украли через час после ее размещения. Художник опубликовал в соцсети свое произведение — знак STOP с 3 военными дронами — и указал адрес в Лондоне.
Источник:
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ПыСы. Для тех, кто не в курсе - он не Бэнкси. Он тщательно скрывает свое реальное имя. И все только догадываются, что он - великовозрастный мужчина из Лондона.