Потрясающие трехмерные золотые тату от художника из Нью-Йорка

Художник и тату-мастер из Нью-Йорка с ником Джуа не только делает реалистичные и очень красивые татуировки, но и украшает их трехмерными золотыми деталями, которые на первый взгляд невозможно отличить от реальных.

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