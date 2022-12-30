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Потрясающие трехмерные золотые тату от художника из Нью-Йорка

Потрясающие трехмерные золотые тату от художника из Нью-Йорка

Автор:
30 декабря 2022 09:59
Сообщество : Искусство
Метки: Джуа   золото   искусство   красиво   тату   тату-мастер   творчество   художник   
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Художник и тату-мастер из Нью-Йорка с ником Джуа не только делает реалистичные и очень красивые татуировки, но и украшает их трехмерными золотыми деталями, которые на первый взгляд невозможно отличить от реальных.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джуа   золото   искусство   красиво   тату   тату-мастер   творчество   художник   
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2  комментария
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 55 минут назад
Картинки замечательные.
Но я в любом случае против тату. ЛЮБЫХ.
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2k
Сергей 15 минут назад
Люди с татухами, объясните, пожалуйста, сокральный смыслс бития татух. Зачем? Спасибо.
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