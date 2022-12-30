Потрясающие трехмерные золотые тату от художника из Нью-Йорка

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Художник и тату-мастер из Нью-Йорка с ником Джуа не только делает реалистичные и очень красивые татуировки, но и украшает их трехмерными золотыми деталями, которые на первый взгляд невозможно отличить от реальных.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но я в любом случае против тату. ЛЮБЫХ.