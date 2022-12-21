Художница сделала мини-город из романа Стивена Кинга

Художница тщательно продумала будущую модель ещё до того, как приступила к работе. Значение имела каждая деталь, связанная с городом Касл-Рок, и даже расположение зданий: "Когда я планировала создание города, для меня было важнее всего привести всё в соответствие с повествованием в романе. Поэтому истории города и его жителей находятся на переднем плане в моей модели - метафорически и практически. Их дома расположены на переднем плане, а тот самый магазин "Нужные вещи" - чуть дальше. Он как бы скрывается в тени, но в то же время является центром всей декорации," - пишет художница.