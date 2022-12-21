Художница сделала мини-город из романа Стивена Кинга

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Художница-самоучка под ником Kassiopeya вдохновилась творением маэстро ужасов Стивена Кинга, и создала мини-копию города из романа "Нужные вещи". У неё получилась крайне атмосферная миниатюрная копия, которая будто переносит зрителя в загадочный и полный тёмных историй город Касл-Рок. Оцените работу!
Художница тщательно продумала будущую модель ещё до того, как приступила к работе. Значение имела каждая деталь, связанная с городом Касл-Рок, и даже расположение зданий: "Когда я планировала создание города, для меня было важнее всего привести всё в соответствие с повествованием в романе. Поэтому истории города и его жителей находятся на переднем плане в моей модели - метафорически и практически. Их дома расположены на переднем плане, а тот самый магазин "Нужные вещи" - чуть дальше. Он как бы скрывается в тени, но в то же время является центром всей декорации," - пишет художница.
По словам девушки, с точки зрения планирования проект был довольно сложным - в том числе из-за ограниченного пространства, на котором предстояло построить целый город. Она использовала пенополистирол в качестве основы модели, а затем добавляла детали и составляющие из различных материалов, раскрашивая их и превращая в атмосферные здания. Обычно художница занимается созданием подобных проектов месяцами. Создание этой модели заняло примерно 900-1500 часов.
Как рассказывает художница, интерес к искусству и созданию чего-то необычного у неё был с детства. Она не получала художественного образования, и любит проводить время и творить исключительно в одиночестве, выражая себя в творчестве: "Мой энтузиазм к созданию целых миров, использованию новых техник и форм репрезентации никогда не угасает. Я всегда работала одна, никогда не изучала искусство и не делилась идеями с другими художниками. Я просто делаю своё дело - в одиночестве и анонимно, потому что мне это нравится".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Скульптуры искусство касл рок креатив стивен кинг творчество фото фотографии художник художники
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