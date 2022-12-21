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Художница сделала мини-город из романа Стивена Кинга

Художница сделала мини-город из романа Стивена Кинга

Автор:
21 декабря 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   искусство   касл рок   креатив   стивен кинг   творчество   фото   фотографии   художник   художники   
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Художница-самоучка под ником Kassiopeya вдохновилась творением маэстро ужасов Стивена Кинга, и создала мини-копию города из романа "Нужные вещи". У неё получилась крайне атмосферная миниатюрная копия, которая будто переносит зрителя в загадочный и полный тёмных историй город Касл-Рок. Оцените работу!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры   искусство   касл рок   креатив   стивен кинг   творчество   фото   фотографии   художник   художники   
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2  комментария
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10k
Antilles 55 минут назад
Это называется диорама. Детализация восхищает, это огромный труд. Категорический лайк.
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17k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Помню такой роман.
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