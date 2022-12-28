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Кореец делает картины с помощью ароматических палочек

Кореец делает картины с помощью ароматических палочек

Автор:
28 декабря 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Мастера   интересное   искусство   креатив   необычное   творчество   фото   фотографии   художник   художники   
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Кореец по имени Джихьюн Парк (Jihyun Park) создаёт необычное искусство - пуантилизм. С помощью тлеющих благовоний он прожигает крошечные отверстия в огромных листах рисовой бумаги, создавая рисунки. Получаются целые художественные композиции. Представляете, какое для этого нужно терпение и любовь к делу? Оцените старания художника.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   интересное   искусство   креатив   необычное   творчество   фото   фотографии   художник   художники   
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1  комментарий
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Татьяна Юсова 23 минуты назад
От этих картин тянет грустью и тоской...
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