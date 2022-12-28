Кореец делает картины с помощью ароматических палочек

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Кореец по имени Джихьюн Парк (Jihyun Park) создаёт необычное искусство - пуантилизм. С помощью тлеющих благовоний он прожигает крошечные отверстия в огромных листах рисовой бумаги, создавая рисунки. Получаются целые художественные композиции. Представляете, какое для этого нужно терпение и любовь к делу? Оцените старания художника.
Основные инструменты Джихьюна Парка - ароматические палочки-благовония и листы рисовой бумаги. Используя тлеющую палочку, художник делает сотни и тысячи крошечных отверстий, формируя задуманный рисунок. Он любит изображать горы, деревья, облака, или какие-то предметы. На создание таких работ у мастера уходит много часов, но результат поражает.
"После того, как я прочитал книги "Утопия" Томаса Мора, "Путешествия Гулливера", и после просмотра японской анимации "Небесный замок Лапута", я решил привнести темы утопии в моё творчество. Поэтому мои последние работы отражают гармоничный утопический баланс," - рассказывает художник.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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