16 сладостей из разных стран мира

Что может быть лучше яблочного пирога, шоколадного торта или эклера, затресканного вместе с чаем или кофе? Вкусы этих десертов давно известны всем и понятны (признайтесь, захотелось ведь сладенького?). Среди ваших друзей и знакомых едва ли найдётся человек, который не умудрился бы их попробовать хотя бы раз в жизни. Однако не все привыкли довольствоваться классическими сочетаниями.