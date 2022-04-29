Чуррос, чайя и чивито: 10 традиционных блюд Уругвая, которые стоит попробовать

В течение XIX века эмигранты из Испании и Италии прибыли в Уругвай и оказали большое влияние на большинство местных традиций, язык и, конечно же, вкусную кухню. Именно поэтому в национальных уругвайских блюдах так много от испанской и итальянской кухонь. Мы хотим рассказать, что стоит отведать в стране, чтобы открыть для себя традиционную пищу Уругвая.

Асадо

Уругвайцы — большие любители мяса, и на любой праздник они готовят асадо. Это ассорти из разных видов мяса и колбасок, которые жарятся на барбекю.