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Чуррос, чайя и чивито: 10 традиционных блюд Уругвая, которые стоит попробовать

Чуррос, чайя и чивито: 10 традиционных блюд Уругвая, которые стоит попробовать

Автор:
29 апреля 2022 10:35
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   в мире   готовка   пища   путешествие   уругвай   
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Уругвайская кухня напоминает сборную солянку блюд из разных стран, выполненных на латиноамериканский манер. Там можно встретить даже русскую ватрушку, но с вареньем из айвы.

В течение XIX века эмигранты из Испании и Италии прибыли в Уругвай и оказали большое влияние на большинство местных традиций, язык и, конечно же, вкусную кухню. Именно поэтому в национальных уругвайских блюдах так много от испанской и итальянской кухонь. Мы хотим рассказать, что стоит отведать в стране, чтобы открыть для себя традиционную пищу Уругвая.


Асадо

Уругвайцы — большие любители мяса, и на любой праздник они готовят асадо. Это ассорти из разных видов мяса и колбасок, которые жарятся на барбекю.

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Макароны с соусом карузо

Это что-то среднее между пельменями и пастой, а блюдо является главным героем семейных воскресных обедов. Как и в пельмени, в тесто заворачивают немного фарша, но при этом оставляют большие края, которые напоминают макароны лагман. Но самое важное в блюде — это заправка, придуманная жителями страны. Соус сочетает в себе сливки, лук, грибы, ветчину, сыр и мясной экстракт, ведь для истинных уругвайцев много мяса не бывает.

Рисовый пудинг

Это популярный сладкий десерт, который состоит из риса, молока, сахара и яиц. Его запекают в духовке прямо в чашках, которые потом подают гостям. По вкусу он напоминает крем-брюле, но сытнее.

Чивито

Название этого огромного бургера с разными ингредиентами переводится как «козел», хотя там нет козьего мяса, только говядина. Чивито обожают все в Уругвае, от детей до взрослых. Между двумя лепешками кладутся слоями разные начинки: яйца, бекон, оливки, томаты, зелень и мясо. А еще ни один чивито не подается без большой порции картошки фри.

Тортас Фритас

Это обычная хлебная лепешка, которая перед подачей поджаривается на гриле или на открытом огне, а затем посыпается сахаром. Казалось бы, в ней ничего интересного, но все уругвайцы готовят их у себя дома как незатейливый перекус.

Пастафлора

Это традиционная ватрушка, которую готовят с вареньем из айвы, а перед подачей украшают тертым кокосом. Обычно пастафлора ставится на стол к чаю в вечернее время, около 4-6 часов.

Ревуэльто Грамаджо

Это картофель фри, который обжаривается, а потом сразу обваливается в панировке из тертого сыра, ветчины, зеленого горошка и пассерованного лука. Сопровождается блюдо разными соусами на выбор. Обычно грамаджо подается такими огромными порциями, что одну берут на 2-3 человека и делят трапезу.

Чайя

Это очень сладкий торт, который нечасто готовят молодые люди, следящие за фигурой, но обожают прошлые поколения. Торт состоит из смеси ломаного безе и свежих фруктов, таких как персики или клубника. Смесь выкладывают на тесто и запекают. Чтобы торт был еще слаще, фрукты заменяются вареной сгущенкой.

Миланеса

Блюдо напоминает мясо по-французски, которое знакомо каждой русской хозяйке. Уругвайцы также тонко отбивают кусок мяса, покрывают его томатами, луком и сыром, а затем запекают и подают с картошкой.

Чуррос с вареной сгущенкой

Чуррос — пирожные в виде длинных запеченных или жареных палочек, обсыпанных сахаром. Это блюдо готовят и в соседних странах, но только в Уругвае его подают с вареным сгущенным молоком. Там оно зовется дульсе-де-лече и стало культовым. Уругвайцы кладут его в любое сладкое блюдо.

Источник:

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Метки: Еда   блюдо   в мире   готовка   пища   путешествие   уругвай   
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1  комментарий
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Vazari Час назад
Чуррос едят во всех испаноговорящих странах. самые вкусные я ел в Андорре.
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