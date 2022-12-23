FISHKINET
Сообщество Еда 1572 поста • 566 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
18 пациентов из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице

18 пациентов из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице

Автор:
23 декабря 2022 09:30
Сообщество : Еда
Метки: Еда   больница   в мире   лечение   люди   пища   фото   
934
19

Попасть в больницу — это крайне неприятное «приключение» в жизни каждого человек. Ну, наверное, за исключением тех случаев, когда эта больница называется роддом. И, конечно же, когда вы почувствуете себя лучше, то захотите есть.

А вот чем вас будут кормить — это своего рода лотерея. Вот и решили пациенты из разных стран поделиться снимками и личной оценкой вида и вкуса блюд, которыми их кормили во время госпитализации: одному дали отбивную, а другому макароны с маком — да, это не шутка!


Германия

×
×

Китай

Это послеродовой ужин в Гонконге. К сожалению, не получилось выбрать уровень прожарки отбивных.

Чили

Австралия

Обед из тушёной говядины, риса, сладкого картофеля и брокколи, а также крем-суп из куриного филе.

Чехия

Это мой ужин. Оценка: Что за чёрт/10.

Словакия

Это обед в отделении интенсивной терапии города Пьештяны. Неопознанный соус со свиным кусочком и макароны в форме риса. Да, это точно макароны.

Финляндия

Ужин в родильном отделении: Рыбный суп с картошкой и морковью, 4 ломтика огурца и манка с брусникой. Суп на самом деле довольно хорош, хотя и было маловато соли, а пудинг действительно вкусный! 4/5!

США

Сырные блинчики с соусом из гуавы, яичница-болтунья, бекон, овсянка, яблочное пюре и йогурт. 8/10, потому что хотелось бы, чтобы яйца были настоящими, а не порошковыми.

Канада

Сегодняшний обед для пациентов: гратен из нута с рисом и горошком.

Венгрия

Фото говорит само за себя. 1/10.

Норвегия

Обед, поданный в день конституции — 8/10.

Испания

А вот и ужасное меню в этой испанской больнице. Собственно, список «еды»:

  • Йоркская ветчина;

  • Холодный суп (если вы не можете подать горячий суп, просто не подавайте суп);

  • Яблочное пюре (состоящее практически полностью из одного сахара);

  • Какой-то помятый хлеб.

Хорватия

Реабилитационный ужин. Обычные макароны с маком. Мерзость.

Италия

Ужин: бургерная котлета и зелёная фасоль. Без соли. 10/10, так как это мой первый приём пищи за 4 дня, но на самом деле 5/10.

Франция

Вот такой ужин в психиатрической больнице.

Великобритания

Лазанья с овощной смесью.

Таиланд

Американский завтрак в бангкокской больнице.

Нидерланды

Завтрак из мюсли и йогурта с бананом и чаем, 8/10.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   больница   в мире   лечение   люди   пища   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
a_komolow 4 часа назад
Это больница, а не ресторан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
725
kolobok263 8 минут назад
а где отечественный производитель? что ближе к народу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Владимир 2 часа назад
Забыли уточнить, что в большинстве этих стран лечение не бесплатное, и даже не бюджетное, а оплачивается из кармана пациента.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
940
Шурман 2 часа назад
Все зависит от того с чем ты попал . Это питание в Бельгии .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Copycat 3 часа назад
Ну тут даже в рамках одной больницы может быть разное меню, например когда ты с чем то по желудочной части лежишь - будут кормить серого вида овсянкой, пресными хлебцами и каким нибудь йогуртом, просто по тому что тебе кроме этого ничего нельзя

ну ещё многое зависит от класса больницы - платная она, бесплатная(сейчас это очень большая редкость)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
livaneth 3 часа назад
Роддом - это та больница, в которой трёхкилограммовую опухоль извлекают из брюшной полости без наркоза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
521
Вася 3 часа назад
Неделю назад вышел с больнички, 5 дней пролежал в отделении офтальмологии, провинция, городок менее 100 тыс. Завтраки - каша (овсянка, пшенка, перловка и пр.), с кусочком хлеба с маслом, иногда с сыром, плюс чай\компот из сухофруктов\какао. На ужин тоже каша, когда яйцо вареное, когда рыба варенкая, когда сосиска из чистой сои :)
На обеды - первое (супы, борщи), второе (тож какач-ниудь каша с курицей, или капуста тушеная). Плюс еще носят по палатам то молоко, то кефир, то яблоки. Хлеб белый и черный по два кусочка на еду. У кого диета, тому чай без сахара. В общем с голоду не уморят, но спасибо, что рядом кафешка есть, и можно там кушать :) А так то да, наверняка у них там строго по науке рассчитаны все калории, белки, жиры и пр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
401
дмитрий Вася 3 часа назад
сосиски и колбасы давным давно не делают из сои! Соя дорогая её продают в китай. Мясо механической обвалки в составе. Лучше не знать что это, лучше была-бы соя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Obrval 3 часа назад
Ну, не знаю. Пару лет назад лежал в дурке в Челябинске. Подавали омаров и ананасы в Шампанском.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
hairov 3 часа назад
А где Россия?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей А 3 часа назад
Давай теперь про школьные завтраки и про пайки в тюряге в разных странах. А то давно уже не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dihydrogen Monoxide 3 часа назад
Почему не пишете счета за лечение и еду в больнице? Во всех этих странах в бесплатных больницах кормят "дерьмом".
К примеру в США шестидневное лечение COVID-19 в больнице для людей без страховки обойдется в $73,3 тыс., а для застрахованных в $38 тыс. (почти 3 млн рублей). А за 10 тыс баксов в день можно кормить стейками Вагю несколько раз в день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
gizmo gizmo 3 часа назад
у нас, в детском отделении, на питание человека в сутки заложено 64 рубля...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Bjornsson 3 часа назад
Лечебное питание должно соответствовать конечному результату лечения. Можно язвенника накормить послеродовым обедом из Гонконга и получить обострение со всеми вытекающими.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Всё зависит от того, что это за больница. И даже в одной больнице для платных больных в платных палатах совершенно другое меню, чем для всех остальных.
Это как в самолете, питание в бизнес-классе разительно отличается от эконом-класса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ 3 часа назад
Венгрия - одни витамины и не более)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

442363



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Надпись «Нет Вобле» признали дискредитацией армии России
Надпись «Нет Вобле» признали дискредитацией армии России
Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"
Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"
Набирающие популярность в сообществах
ТОП 5 лучших лазерных станков с ЧПУ
ТОП 5 лучших лазерных станков с ЧПУ
Нейросеть представила, как выглядела комедия "Один дома-2", если бы её снимали в России
Нейросеть представила, как выглядела комедия "Один дома-2", если бы её снимали в России
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Да блин

Лучшие демотиваторы
Постой, crazy train, не стучите колеса....

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#люди#Приколы#дети#Ynews#дизайн#автомир#Еда
#Юмор#подборка#Прикол#картинки#новый год#дтп#Жизнь#комментарии#Спорт#новости
#интересно#факты#животные#кино#аварии#забавно#автомобили#СССР#кот#Зеленский
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее 18 примеров излишне креативной подачи блюд 18 примеров излишне креативной подачи блюд 10 блюд, за цену которых можно купить автомобиль, квартиру или съездить в отпуск 10 блюд, за цену которых можно купить автомобиль, квартиру или съездить в отпуск 15 странно выглядящих деликатесов, которые имеют неаппетитный вид, но безумно вкусные 15 странно выглядящих деликатесов, которые имеют неаппетитный вид, но безумно вкусные Люди из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице Люди из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице Ученики из разных стран показали, что они едят на обед в своих школах Ученики из разных стран показали, что они едят на обед в своих школах

На что жалуетесь?

Вернуться