18 пациентов из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице

Попасть в больницу — это крайне неприятное «приключение» в жизни каждого человек. Ну, наверное, за исключением тех случаев, когда эта больница называется роддом. И, конечно же, когда вы почувствуете себя лучше, то захотите есть.
А вот чем вас будут кормить — это своего рода лотерея. Вот и решили пациенты из разных стран поделиться снимками и личной оценкой вида и вкуса блюд, которыми их кормили во время госпитализации: одному дали отбивную, а другому макароны с маком — да, это не шутка!
Германия
Китай
Это послеродовой ужин в Гонконге. К сожалению, не получилось выбрать уровень прожарки отбивных.
Чили
Австралия
Обед из тушёной говядины, риса, сладкого картофеля и брокколи, а также крем-суп из куриного филе.
Чехия
Это мой ужин. Оценка: Что за чёрт/10.
Словакия
Это обед в отделении интенсивной терапии города Пьештяны. Неопознанный соус со свиным кусочком и макароны в форме риса. Да, это точно макароны.
Финляндия
Ужин в родильном отделении: Рыбный суп с картошкой и морковью, 4 ломтика огурца и манка с брусникой. Суп на самом деле довольно хорош, хотя и было маловато соли, а пудинг действительно вкусный! 4/5!
США
Сырные блинчики с соусом из гуавы, яичница-болтунья, бекон, овсянка, яблочное пюре и йогурт. 8/10, потому что хотелось бы, чтобы яйца были настоящими, а не порошковыми.
Канада
Сегодняшний обед для пациентов: гратен из нута с рисом и горошком.
Венгрия
Фото говорит само за себя. 1/10.
Норвегия
Обед, поданный в день конституции — 8/10.
Испания
А вот и ужасное меню в этой испанской больнице. Собственно, список «еды»:
-
Йоркская ветчина;
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Холодный суп (если вы не можете подать горячий суп, просто не подавайте суп);
-
Яблочное пюре (состоящее практически полностью из одного сахара);
-
Какой-то помятый хлеб.
Хорватия
Реабилитационный ужин. Обычные макароны с маком. Мерзость.
Италия
Ужин: бургерная котлета и зелёная фасоль. Без соли. 10/10, так как это мой первый приём пищи за 4 дня, но на самом деле 5/10.
Франция
Вот такой ужин в психиатрической больнице.
Великобритания
Лазанья с овощной смесью.
Таиланд
Американский завтрак в бангкокской больнице.
Нидерланды
Завтрак из мюсли и йогурта с бананом и чаем, 8/10.
Источник:
- Ученики из разных стран показали, что они едят на обед в своих школах
- Как в реальности выглядят школьные обеды в разных странах мира
- 18 примеров излишне креативной подачи блюд
- 10 блюд, за цену которых можно купить автомобиль, квартиру или съездить в отпуск
- Люди из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице
ну ещё многое зависит от класса больницы - платная она, бесплатная(сейчас это очень большая редкость)
На обеды - первое (супы, борщи), второе (тож какач-ниудь каша с курицей, или капуста тушеная). Плюс еще носят по палатам то молоко, то кефир, то яблоки. Хлеб белый и черный по два кусочка на еду. У кого диета, тому чай без сахара. В общем с голоду не уморят, но спасибо, что рядом кафешка есть, и можно там кушать :) А так то да, наверняка у них там строго по науке рассчитаны все калории, белки, жиры и пр.
К примеру в США шестидневное лечение COVID-19 в больнице для людей без страховки обойдется в $73,3 тыс., а для застрахованных в $38 тыс. (почти 3 млн рублей). А за 10 тыс баксов в день можно кормить стейками Вагю несколько раз в день.
Это как в самолете, питание в бизнес-классе разительно отличается от эконом-класса.