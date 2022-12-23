18 пациентов из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице

А вот чем вас будут кормить — это своего рода лотерея. Вот и решили пациенты из разных стран поделиться снимками и личной оценкой вида и вкуса блюд, которыми их кормили во время госпитализации: одному дали отбивную, а другому макароны с маком — да, это не шутка!

Германия