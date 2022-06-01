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18 примеров излишне креативной подачи блюд

18 примеров излишне креативной подачи блюд

Автор:
01 июня 2022 08:11
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   в мире   креатив   пища   порция   ресторан   фото   
343
19

«Зачем нам тарелки?» — думают они и предлагают посетителям нечто такое, что вводит их в ступор.

Иногда нечто обыденное и классическое начинает казаться скучным. И тогда люди придумывают нечто оригинальное. Видимо, подобное желание движет теми, кто придумывает подачу блюд в ресторанах, кафе и прочем общепите.


Так выглядит вторая жизнь упаковок?

×
×

Сложная конструкция

Паста подается в бутылке, парящей на цепочке

Плоский деревянный поднос и сетчатый стол

Сливочный соус уже стекает по бокам, не могу дождаться, когда подливка тоже растечётся повсюду!


Сэндвич на камнях

А зачем вообще тарелки, если можно принести еду прямо в сковороде

Горячий шоколад в мини-контейнере на колесиках

Картошка фри в банке из-под крабового мяса

Сковородки популярны

Давайте использовать всё, что только найдётся на кухне

Керамический сапожок

Завтрак в контейнере для яиц

Коктейль в ванной с уточкой

И как это есть?

Раковина тоже подойдёт

Пюрешка с фрикадельками в рожке

Как вам такое «мороженое»?


Бургеры на кирпиче

Ну и куда же без лопаты?

Источник:

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Метки: Еда   блюдо   в мире   креатив   пища   порция   ресторан   фото   
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1  комментарий
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584
MPEG-8 Час назад
За такие бургеры надо тому, кто их делал этим-же кирпичом.

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Anarasius

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