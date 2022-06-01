18 примеров излишне креативной подачи блюд

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«Зачем нам тарелки?» — думают они и предлагают посетителям нечто такое, что вводит их в ступор.
Иногда нечто обыденное и классическое начинает казаться скучным. И тогда люди придумывают нечто оригинальное. Видимо, подобное желание движет теми, кто придумывает подачу блюд в ресторанах, кафе и прочем общепите.
Так выглядит вторая жизнь упаковок?
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Сложная конструкция
Паста подается в бутылке, парящей на цепочке
Плоский деревянный поднос и сетчатый стол
Сливочный соус уже стекает по бокам, не могу дождаться, когда подливка тоже растечётся повсюду!
Сэндвич на камнях
А зачем вообще тарелки, если можно принести еду прямо в сковороде
Горячий шоколад в мини-контейнере на колесиках
Картошка фри в банке из-под крабового мяса
Сковородки популярны
Давайте использовать всё, что только найдётся на кухне
Керамический сапожок
Завтрак в контейнере для яиц
Коктейль в ванной с уточкой
И как это есть?
Раковина тоже подойдёт
Пюрешка с фрикадельками в рожке
Как вам такое «мороженое»?
Бургеры на кирпиче
Ну и куда же без лопаты?
Источник:
АНТИФИШКИ
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