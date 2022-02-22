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10 блюд, за цену которых можно купить автомобиль, квартиру или съездить в отпуск

10 блюд, за цену которых можно купить автомобиль, квартиру или съездить в отпуск (11 фото)

Автор:
22 февраля 2022 09:41
Сообщество : Еда
Метки: в мире   еда   пища   произведения кулинарного искусства   ресторан   фото   цени   
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Повара дорогих ресторанов иногда вкладывают в свои произведения кулинарного искусства не только душу, но и баснословные деньги.

На создание некоторых шедевров уходят тысячи долларов и даже ювелирные украшения. Кому, казалось бы, такой кусок в горло полезет? А вот истинные гурманы дегустируют блюда с удовольствием, ведь им ничего не жалко ради получения новых впечатлений.


Светящиеся пельмени за 2.4 тысячи долларов

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Необычные люминесцентные пельмени (да-да, они светятся в темноте) подают в ресторане Golden Gates. Добавить изюминку в блюдо получилось благодаря использованию желез особого светящегося анчоуса. В остальном же пельмени почти ничем не отличается от традиционного оригинала.


Суп из ласточкиных гнёзд за 10 тысяч долларов

Классика праздничного стола китайских императоров. Блюдо готовится из гнёзд стрижей-саланганов. Главный компонент супа состоит из водорослей, птичьей слюны, небольшой примеси рыбной икры. Дороговизна блюда обусловлена сложностью добычи гнёзд, ведь стрижи, как правило, гнездятся на обрывах скал и в пещерах. Иногда скалолазам приходится рисковать собственной жизнью, чтобы найти ценный компонент.


Скромный бургер за 5 тысяч долларов

Что может быть особенного в бургере? FleurBurger — это настоящее трюфельное удовольствие. В него входят трюфели, трюфельный соус, а также трюфельная булочка бриош. К блюду обязательно подают гарнир и бутылку дорогостоящего вина.


Мексиканская лепёшка за 25 тысяч долларов

Мексиканская кухня славится демократичными ценами на свои блюда. Но повара ресторана Frida решили сломать все кулинарные стереотипы и представили миру самый дорогостоящий такос в мире. В него входят кукурузная лепёшка, говядина Кобе, мясо лангуста, чёрный трюфель, сыр бри, икра белуги, перец морита, текила Ley и копи лювак (особые кофейные зерна).


Золотые куриные крылышки за 1000 долларов

Деликатес подают в ресторанах Нью-Йорка. Секрет приготовления кроется в использовании золотой панировки, в которой обваливают почти готовые крылышки.


Шедевральная пицца за 12 тысяч долларов

На приготовление пиццы Louis XIII уходит более трёх дней. Её тесто замешивается из особой арабской муки и розовой соли, а в начинку входит три вида осетровой икры, омары, сыр из молока буйвола.


Замороженный шоколад за 25 тысяч долларов

Блюдо состоит из шоколада и мороженого, изготовленных из редчайших сортов какао-бобов. Лакомство украшают чёрные трюфели и съедобное покрытие из настоящего золота. Главная фишка десерта — подача. Замороженный шоколад подают в алмазном бокале с золотой ложечкой, которую после трапезы можно забрать с собой.


Суфле Petrossian за 2.5 тысячи долларов

Самое необычное и дорогостоящее суфле подают в ресторане Petrossian, который располагается в Нью-Йорке. Блюдо готовится из перепелиных яиц, чёрной осетровой икры и сусального золота.


Суши с жемчугом за 3 тысячи долларов

Приличную цену придётся заплатить за порцию суши, приготовленных руками повара Анжелито Аранета. В составе роллов не только свежайшая рыба и рис, но и также сусальное золото, жемчуг, бриллианты.


Английский мясной пирог с мраморной говядиной за 15 тысяч долларов

Кулинарные блогеры и гурманы уверены, что найти блюда вкуснее этого пирога невозможно. Он ароматный и сытный. Им без труда можно накормить нескольких взрослых мужчин.

Для начинки пирога используется мраморная говядина Вагью, грибы мацутакэ, трюфели и пищевое золото (иногда). Целиком блюдо подают редко. Как правило, посетители ресторана предпочитают заказывать один небольшой кусочек, стоимость которого колеблется в пределах 1500-2000 долларов.

Высокая цена премиум-блюд объясняется не только использованием редких ингредиентов, но и сложностью кулинарных приёмов, которые применяет повар в процессе приготовления.

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Метки: в мире   еда   пища   произведения кулинарного искусства   ресторан   фото   цени   
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9k
Павел Час назад
ВВалить пару косарей, что бы посмотреть навыходе праздничное дерьмо.
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133
punduga 18 минут назад
Я вчера картошку в магазине увидел за 105 рублей, тоже подумал, лучше машину купить, а тут молоко буйвола в рецепте))
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23k
Сибиряк 46 минут назад
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10k
Алексей Час назад
Тьфу мля - Пир во время чумы
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15k
alexis Час назад
Встречаются два новых русских на рауте в одинаковых галстуках.
-Братан, за сколько галстук брал?
-В ГУМе за 500 баксов.
- Ну ты и лошара, я в ЦУМе за штуку баксов взял.
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