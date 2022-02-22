10 блюд, за цену которых можно купить автомобиль, квартиру или съездить в отпуск

Кулинарные блогеры и гурманы уверены, что найти блюда вкуснее этого пирога невозможно. Он ароматный и сытный. Им без труда можно накормить нескольких взрослых мужчин.

Для начинки пирога используется мраморная говядина Вагью, грибы мацутакэ, трюфели и пищевое золото (иногда). Целиком блюдо подают редко. Как правило, посетители ресторана предпочитают заказывать один небольшой кусочек, стоимость которого колеблется в пределах 1500-2000 долларов.

Высокая цена премиум-блюд объясняется не только использованием редких ингредиентов, но и сложностью кулинарных приёмов, которые применяет повар в процессе приготовления.