10 блюд, за цену которых можно купить автомобиль, квартиру или съездить в отпуск

Повара дорогих ресторанов иногда вкладывают в свои произведения кулинарного искусства не только душу, но и баснословные деньги.
На создание некоторых шедевров уходят тысячи долларов и даже ювелирные украшения. Кому, казалось бы, такой кусок в горло полезет? А вот истинные гурманы дегустируют блюда с удовольствием, ведь им ничего не жалко ради получения новых впечатлений.
Светящиеся пельмени за 2.4 тысячи долларов
Необычные люминесцентные пельмени (да-да, они светятся в темноте) подают в ресторане Golden Gates. Добавить изюминку в блюдо получилось благодаря использованию желез особого светящегося анчоуса. В остальном же пельмени почти ничем не отличается от традиционного оригинала.
Суп из ласточкиных гнёзд за 10 тысяч долларов
Классика праздничного стола китайских императоров. Блюдо готовится из гнёзд стрижей-саланганов. Главный компонент супа состоит из водорослей, птичьей слюны, небольшой примеси рыбной икры. Дороговизна блюда обусловлена сложностью добычи гнёзд, ведь стрижи, как правило, гнездятся на обрывах скал и в пещерах. Иногда скалолазам приходится рисковать собственной жизнью, чтобы найти ценный компонент.
Скромный бургер за 5 тысяч долларов
Что может быть особенного в бургере? FleurBurger — это настоящее трюфельное удовольствие. В него входят трюфели, трюфельный соус, а также трюфельная булочка бриош. К блюду обязательно подают гарнир и бутылку дорогостоящего вина.
Мексиканская лепёшка за 25 тысяч долларов
Мексиканская кухня славится демократичными ценами на свои блюда. Но повара ресторана Frida решили сломать все кулинарные стереотипы и представили миру самый дорогостоящий такос в мире. В него входят кукурузная лепёшка, говядина Кобе, мясо лангуста, чёрный трюфель, сыр бри, икра белуги, перец морита, текила Ley и копи лювак (особые кофейные зерна).
Золотые куриные крылышки за 1000 долларов
Деликатес подают в ресторанах Нью-Йорка. Секрет приготовления кроется в использовании золотой панировки, в которой обваливают почти готовые крылышки.
Шедевральная пицца за 12 тысяч долларов
На приготовление пиццы Louis XIII уходит более трёх дней. Её тесто замешивается из особой арабской муки и розовой соли, а в начинку входит три вида осетровой икры, омары, сыр из молока буйвола.
Замороженный шоколад за 25 тысяч долларов
Блюдо состоит из шоколада и мороженого, изготовленных из редчайших сортов какао-бобов. Лакомство украшают чёрные трюфели и съедобное покрытие из настоящего золота. Главная фишка десерта — подача. Замороженный шоколад подают в алмазном бокале с золотой ложечкой, которую после трапезы можно забрать с собой.
Суфле Petrossian за 2.5 тысячи долларов
Самое необычное и дорогостоящее суфле подают в ресторане Petrossian, который располагается в Нью-Йорке. Блюдо готовится из перепелиных яиц, чёрной осетровой икры и сусального золота.
Суши с жемчугом за 3 тысячи долларов
Приличную цену придётся заплатить за порцию суши, приготовленных руками повара Анжелито Аранета. В составе роллов не только свежайшая рыба и рис, но и также сусальное золото, жемчуг, бриллианты.
Английский мясной пирог с мраморной говядиной за 15 тысяч долларов
Кулинарные блогеры и гурманы уверены, что найти блюда вкуснее этого пирога невозможно. Он ароматный и сытный. Им без труда можно накормить нескольких взрослых мужчин.
Для начинки пирога используется мраморная говядина Вагью, грибы мацутакэ, трюфели и пищевое золото (иногда). Целиком блюдо подают редко. Как правило, посетители ресторана предпочитают заказывать один небольшой кусочек, стоимость которого колеблется в пределах 1500-2000 долларов.
Высокая цена премиум-блюд объясняется не только использованием редких ингредиентов, но и сложностью кулинарных приёмов, которые применяет повар в процессе приготовления.
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-Братан, за сколько галстук брал?
-В ГУМе за 500 баксов.
- Ну ты и лошара, я в ЦУМе за штуку баксов взял.