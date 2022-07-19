15 странно выглядящих деликатесов, которые имеют неаппетитный вид, но безумно вкусные

Ужасные на вид и безумно вкусные внутри — деликатесы, от которых категорически не стоит отказываться за их пугающую внешность.
У многих людей аппетит вызывают только правильно оформленные блюда. На самом деле многие деликатесы внешне далеки от совершенства, но имеют при этом приятный вкус. А потому никогда не отказывайте себе в удовольствии попробовать что-то новенькое, даже если оно выглядит угрожающе. Самые вкусные, но странно выглядящие продукты, представлены в подборке.
Львиный гриб
По внешнему виду не скажешь, но это очень дорогой по цене гриб, а еще по вкусу он напоминает курицу с грибным оттенком. Приобрести его можно по стоимости до 5000 долларов за 1 килограмм.
Омар
Балменского омара часто путают с морским чудищем. Однако меню из такого австралийского подвида имеет поистине потрясающие вкусовые качества.
Гуидак
Его, пожалуй, можно назвать самым неаппетитным моллюском на планете, но внешность обманчива. Двустворчатый тихоокеанский гигант способен вырасти до 1,5 килограммов и прожить более 145 лет!
Мангустин
Этот фрукт стоит попробовать хотя бы раз. Он сумел соединить в себе сразу несколько совершенно разных вкусов: персиковый, яблочный, виноградный и даже клубничный.
Декенея
Внутренняя желеобразная консистенция плодового растения напоминает арбуз. Но из-за неординарной внешности продукта местные жители дали ему жуткое имя «палец мертвеца».
Рука Будды
Самым внушительным цитрусом принято считать руку Будды. У этого фрукта все наоборот — внутренняя мякоть несъедобна, а вот кислую толстую шкуру часто добавляют в различные блюда.
Уми будо
Солоноватый вкус водоросли уми будо знает каждый японец. Морской виноград не только радует вкусом, но и приносит пользу организму человека.
Трюфель из Мексики
Грибок вида Ustilago maydis поражает злаковые растения, за что его не любят фермеры по всей планете. Однако исключением является Мексика. Местные жители, наоборот, считают продукты, зараженные этим грибком, редкостью и наслаждаются его дымным ароматом. Уитлакоче даже консервируют и поставляют на экспорт.
Морские уточки
Испанцы и португальцы с удовольствием лакомятся этими моллюсками. Это очень дорогой деликатес.
Маринованные ножки
Деликатес из свиных ножек в маринаде попробовать решится не каждый. Однако внешний вид не имеет ничего общего с приятным вкусом, похожим на ветчину.
Морские ежики
Эти существа много где признаны деликатесом. По вкусовым качествам они ничем не уступают устрицам.
Куликлы
В прошлом веке американцы придумали новый способ маринования огурчиков. Куликлы получают при добавлении растворимого порошка для напитков с различными вкусами.
Пальчиковый лайм
Странный фрукт может похвастаться маленькими «икринками», обладающими яркими нотами цитруса.
Нони
Фрукт, который по вкусу, напоминает сыр. Да не простой, а тот, который с благородной плесенью.
Салак
Фрукт в змеиной кожуре обладает весьма интересным вкусом — словно смешали банан с ананасом. Какой из этих деликатесов хотелось бы попробовать вам, а какой вы бы ни за что есть не стали есть?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Люди из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице
- Как в реальности выглядят школьные обеды в разных странах мира
- Мужчина месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось
- Ученики из разных стран показали, что они едят на обед в своих школах
- Каштаны: как и с чем их едят японцы
- Ага. Значит, именно на петеяровом?
- А если на сливочном?
- А если на сливочном - то не получится.
- А из чего же делают петеяровое масло?
- Из ангельдинских петеяров, разве непонятно?
- Совершенно понятно! Обожаю ангельдинские петеяры! А... обыкновенные мангустины где водятся?
- Где - в Индии, где же еще?
...и прожить более 145 лет!"
Мог бы и больше прожить!