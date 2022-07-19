15 странно выглядящих деликатесов, которые имеют неаппетитный вид, но безумно вкусные

У многих людей аппетит вызывают только правильно оформленные блюда. На самом деле многие деликатесы внешне далеки от совершенства, но имеют при этом приятный вкус. А потому никогда не отказывайте себе в удовольствии попробовать что-то новенькое, даже если оно выглядит угрожающе. Самые вкусные, но странно выглядящие продукты, представлены в подборке.

Львиный гриб

По внешнему виду не скажешь, но это очень дорогой по цене гриб, а еще по вкусу он напоминает курицу с грибным оттенком. Приобрести его можно по стоимости до 5000 долларов за 1 килограмм.