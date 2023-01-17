Калифорния страдает от наводнений и оползней

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После серии ураганов и наводнений в Калифорнии объявили чрезвычайное положение. С 30 декабря Калифорнийская геологическая служба зафиксировала более 400 оползней по всему штату. Уже известно о 19 погибших, а хозяйственный ущерб оценивается в 1 миллиард долларов. В округе Санта-Барбара проводится эвакуация жителей.
Чтобы лучше представить масштаб и характер стихийного бедствия, посмотрите на эти фотографии и видеоролики.
Вот, например, в Монтесито произошло обрушение дороги. Чудом не пострадала женщина
Монтесито — престижный пригород Санта-Барбары, в котором живут многие знаменитости. Самые известные жители городка — принц Гарри и Меган Маркл. Также здесь проживают Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Кэти Перри, Роб Лоу и Ларри Дэвид.
Именно в Монтесито в 2018 году в результате оползней из-за похожей погодной ситуации погибли 23 человека. И сейчас город также вызывает особую озабоченность властей.
Вот еще одна из дорог в Монтесито, полностью затопленная дождевой водой и больше похожая на реку
На этом видео просто бурная река из грязи!
В такой ситуации эвакуация - вполне естественный шаг
Аварийные бригады оценивают состояние затопленных дорог
Власти Монтесито в надежде избежать повторения трагедии 2018 года разослали в разгар шторма по всему округу приказы о необходимости укрытий и эвакуации.
Обрушение дороги в Монтесито было лишь одним из многочисленных инцидентов в штате.
В одном из районов Лос-Анджелеса пожарным пришлось спасать мать и дочь после того, как машина, в которой они находились, провалилась в воронку.
В одном из районов Лос-Анджелеса пожарным пришлось спасать мать и дочь после того, как машина, в которой они находились, провалилась в воронку.
Несколько человек пришлось спасать после того, как два автомобиля упали в воронку в Чатсуорте.
Воронка полностью перекрыла Айверсон-роуд в Чатсуорте.
Национальная метеорологическая служба США прогнозирует прекращение дождей к середине недели.
В субботу президент США Джо Байден объявил о крупном бедствии в штате, предложив федеральные средства и ресурсы, которые будут крайне необходимы, чтобы помочь с ущербом, который оценивается в 1 миллиард долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Калифорния США жертвы и разрушения затопление наводнения непогода оползни стихия сход оползня
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