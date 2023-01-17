Калифорния страдает от наводнений и оползней

Обрушение дороги в Монтесито было лишь одним из многочисленных инцидентов в штате. В одном из районов Лос-Анджелеса пожарным пришлось спасать мать и дочь после того, как машина, в которой они находились, провалилась в воронку.

2023-01-17T15:54:49+03:00