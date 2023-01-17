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Калифорния страдает от наводнений и оползней

Калифорния страдает от наводнений и оползней

Автор:
17 января 2023 15:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Калифорния   США   жертвы и разрушения   затопление   наводнения   непогода   оползни   стихия   сход оползня   
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После серии ураганов и наводнений в Калифорнии объявили чрезвычайное положение. С 30 декабря Калифорнийская геологическая служба зафиксировала более 400 оползней по всему штату. Уже известно о 19 погибших, а хозяйственный ущерб оценивается в 1 миллиард долларов. В округе Санта-Барбара проводится эвакуация жителей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Калифорния   США   жертвы и разрушения   затопление   наводнения   непогода   оползни   стихия   сход оползня   
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7  комментариев
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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10k
Дмитрий 10 минут назад
Дяденька с небушка всё видит...
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9k
Павел 12 минут назад
Солнце потом как жахнет и всё высохнет, ну или снег выпадет. Ну или инопланетяне не начали вторжение.
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2k
poбт Час назад
мне кажется или это новый мем

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10k
Shtoppi Час назад
А скоро еще и землетрясения начнутся и йеллоустон извергаться станет.
Как говорится: "Да воздастся каждому по делам его..."
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17k
Александр Час назад
Побольше бы такого, чтобы они занимались своими делами, а не лезли в чужие.
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4k
5 копеек 2 часа назад
Калифорния страдает от наводнений дебилизма и оползней головного мозга в политике...
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