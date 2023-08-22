Шторм и землетрясение заставили жителей Калифорнии лезть на деревья

На южную Калифорнию обрушился первый за последние 84 года тропический шторм. Помимо этого в штате произошло землетрясение магнитудой 5,1, а затем последовала серия афтершоков магнитудой до 4 баллов. Всего за несколько часов в регионе выпала почти половина среднегодовой нормы осадков.