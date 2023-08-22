Шторм и землетрясение заставили жителей Калифорнии лезть на деревья

На южную Калифорнию обрушился первый за последние 84 года тропический шторм. Помимо этого в штате произошло землетрясение магнитудой 5,1, а затем последовала серия афтершоков магнитудой до 4 баллов. Всего за несколько часов в регионе выпала почти половина среднегодовой нормы осадков.
В минувшее воскресенье на Южную Калифорнию обрушился тропический шторм, а затем произошло землетрясение магнитудой 5,1
"Хилари" стал первым тропическим штормом в "Золотом штате" с 1939 года.
"Как только стал известен путь тропического шторма "Хилари", моя администрация немедленно приняла меры по подготовке: подготовила запасы, спланировала оперативное реагирование и поисково-спасательные работы", - заявил президент Байден.
Мексика первая приняла удар стихии. Как минимум один человек стал жертвой "Хилари" в мексиканском городе Санта-Росалия.
Национальная метеорологическая служба рекомендовала водителям в Лос-Анджелесе и Вентуре воздержаться от поездок в связи с "сильным дождем и затоплением дорог". За 2 часа выпало около 5 см осадков - почти половина годовой нормы.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение и назвал ливень самым сильным за всю историю наблюдений в Палм-Спрингсе.
По данным Associated Press, в воскресенье максимальная скорость ветра достигала 100 км/ч.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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пиндосов смой всех нафик...