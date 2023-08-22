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Шторм и землетрясение заставили жителей Калифорнии лезть на деревья

Шторм и землетрясение заставили жителей Калифорнии лезть на деревья

Автор:
22 августа 2023 10:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Калифорния   США   землетрясение   наводнение   стихия   шторм Хилари   
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На южную Калифорнию обрушился первый за последние 84 года тропический шторм. Помимо этого в штате произошло землетрясение магнитудой 5,1, а затем последовала серия афтершоков магнитудой до 4 баллов. Всего за несколько часов в регионе выпала почти половина среднегодовой нормы осадков.

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"Хилари" стал первым тропическим штормом в "Золотом штате" с 1939 года.

"Как только стал известен путь тропического шторма "Хилари", моя администрация немедленно приняла меры по подготовке: подготовила запасы, спланировала оперативное реагирование и поисково-спасательные работы", - заявил президент Байден.

Мексика первая приняла удар стихии. Как минимум один человек стал жертвой "Хилари" в мексиканском городе Санта-Росалия.

Национальная метеорологическая служба рекомендовала водителям в Лос-Анджелесе и Вентуре воздержаться от поездок в связи с "сильным дождем и затоплением дорог". За 2 часа выпало около 5 см осадков - почти половина годовой нормы.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение и назвал ливень самым сильным за всю историю наблюдений в Палм-Спрингсе.

По данным Associated Press, в воскресенье максимальная скорость ветра достигала 100 км/ч.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Калифорния   США   землетрясение   наводнение   стихия   шторм Хилари   
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4  комментария
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16k
Shtoppi Час назад
интересно, сколько миллионов на этот раз бидон выделит для оказания помощи укрАине?
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44
olianik 3 минуты назад
дождик лей, лей!!
пиндосов смой всех нафик...
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10k
Алексей 21 минуту назад
Пердун на пефокартах опять не понял что произошло?
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Александр Вьюшков Час назад
Наверное, в честь клинтон назвали. Одна разруха.
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