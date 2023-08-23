Разрушительный ураган в Калифорнии и Неваде: как это было

21 августа более 40 млн человек в полной мере ощутили, каким беспощадным и разрушительным может быть тропический шторм. Дороги и дома затопило, люди остались в затруднительном положении и им срочно надо было помогать. В пострадавших районах начались спасательные операции по эвакуации жителей.

Хилари — первый тропический шторм, обрушившийся на Южную Калифорнию за последние 84 года, — первоначально ударил по засушливому полуострову Нижняя Калифорния в Мексике как ураган, вызвав широкомасштабное наводнение и смерть минимум одного человека, а затем превратился в полноценный тропический шторм.

Уже к вечеру воскресенья стало понятно, что надвигается погодная катастрофа: к предупреждениям о тропическом шторме и торнадо добавились также лесные пожары и умеренное землетрясение в Лос-Анджелесе. Комбо! В понедельник ураган пронёсся вглубь страны к Скалистым горам и потерял силу, однако угроза наводнения, по мнению синоптиков, распространилась на Орегон и Айдахо и сохранится до конца недели.