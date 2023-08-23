Разрушительный ураган в Калифорнии и Неваде: как это было

Ошеломляющие фотографии до и после показывают всю силу тропического урагана Хилари, который пронёсся по Калифорнии, вызвав наводнения и оползни, а затем вылил на пустыню Невады за день годовой запас дождя.
21 августа более 40 млн человек в полной мере ощутили, каким беспощадным и разрушительным может быть тропический шторм. Дороги и дома затопило, люди остались в затруднительном положении и им срочно надо было помогать. В пострадавших районах начались спасательные операции по эвакуации жителей.
Хилари — первый тропический шторм, обрушившийся на Южную Калифорнию за последние 84 года, — первоначально ударил по засушливому полуострову Нижняя Калифорния в Мексике как ураган, вызвав широкомасштабное наводнение и смерть минимум одного человека, а затем превратился в полноценный тропический шторм.
Уже к вечеру воскресенья стало понятно, что надвигается погодная катастрофа: к предупреждениям о тропическом шторме и торнадо добавились также лесные пожары и умеренное землетрясение в Лос-Анджелесе. Комбо! В понедельник ураган пронёсся вглубь страны к Скалистым горам и потерял силу, однако угроза наводнения, по мнению синоптиков, распространилась на Орегон и Айдахо и сохранится до конца недели.
Калвер-Сити, Калифорния: произошло наводнение, река Баллона-Крик разлилась, что вызвало хаос на дорогах
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Долина Смерти, Невада: за 24 часа в обычно выжженной пустыне выпало годовое количество осадков
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Кафедрал-Сити, Калифорния: после того, как на западное побережье Калифорнии обрушился ураган, там было объявлено чрезвычайное положение
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Дезерт-Хот-Спрингс, Калифорния: наводнением был разрушен участок дороги Индиан-Каньон-Роуд
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Лос-Анджелес, Калифорния: «Лос-Анджелес Доджерс» были вынуждены перенести спортивный матч, поскольку вокруг стадиона образовался огромный ров с водой
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Кафедрал-Сити, Калифорния: автомобили застряли на затопленных дорогах, а жителям было приказано избегать поездок
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Кафедрал-Сити, Калифорния: наводнение привело к огромным оползням и хаосу на дорогах
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Тропический шторм Хилари похоронил калифорнийские дома под слоем грязи
Ла-Куинта, Калифорния: в результате наводнения образовались новые водные пути с сильным течением: река Уайтуотер течет прямо через шоссе
Дорога, заблокированная массивным оползнем
Таузенд-Палмс, Калифорния: тысячи жителей Западного побережья оказались в затруднительном положении после того, как улицы и шоссе были размыты
Кафедрал-Сити, Калифорния: машина технического обслуживания, расчищающая путь через затопленную улицу
Пострадавших и пожилых людей вывозят из зоны бедствия в ковшах бульдозера
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Эти дома и строились по дендро-фекальной технологии в расчете именно на такие случаи. Через пару месяцев всё восстановят, страховые за всё заплатят.
Ну, страховки подрастут конечно, а так - ничего страшного. К сожалению...