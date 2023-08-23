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Разрушительный ураган в Калифорнии и Неваде: как это было

Разрушительный ураган в Калифорнии и Неваде: как это было

Автор:
23 августа 2023 13:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   США   до и после   непогода   тропический ураган   тропический шторм   ураган   ураган Хилари   
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Ошеломляющие фотографии до и после показывают всю силу тропического урагана Хилари, который пронёсся по Калифорнии, вызвав наводнения и оползни, а затем вылил на пустыню Невады за день годовой запас дождя.


21 августа более 40 млн человек в полной мере ощутили, каким беспощадным и разрушительным может быть тропический шторм. Дороги и дома затопило, люди остались в затруднительном положении и им срочно надо было помогать. В пострадавших районах начались спасательные операции по эвакуации жителей.


Хилари — первый тропический шторм, обрушившийся на Южную Калифорнию за последние 84 года, — первоначально ударил по засушливому полуострову Нижняя Калифорния в Мексике как ураган, вызвав широкомасштабное наводнение и смерть минимум одного человека, а затем превратился в полноценный тропический шторм.


Уже к вечеру воскресенья стало понятно, что надвигается погодная катастрофа: к предупреждениям о тропическом шторме и торнадо добавились также лесные пожары и умеренное землетрясение в Лос-Анджелесе. Комбо! В понедельник ураган пронёсся вглубь страны к Скалистым горам и потерял силу, однако угроза наводнения, по мнению синоптиков, распространилась на Орегон и Айдахо и сохранится до конца недели.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   США   до и после   непогода   тропический ураган   тропический шторм   ураган   ураган Хилари   
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10  комментариев
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50k
Андрей 2 часа назад
При индейцах такой фигни не было.
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−1
устал я от вас 23 минуты назад
Дождик как дождик.. у нас такое стабильно раз в месяц, ничего страшного.
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19k
Дмитрий Полчаса назад
А что по этому поводу скажет президент Украины Байден? "В Калифорнии очень мокрая земля", "двадцать лет назад я тоже попал под дождь и у меня промокли трусы" или как обычно "никаких комментариев"?
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7k
vasilykopkov 36 минут назад
Ну, у них практически каждый год подобное случается, когда чуть больше, когда чуть меньше. Подумаешь, несколько разрушенных домов, засыпанных дорог.
Эти дома и строились по дендро-фекальной технологии в расчете именно на такие случаи. Через пару месяцев всё восстановят, страховые за всё заплатят.
Ну, страховки подрастут конечно, а так - ничего страшного. К сожалению...
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3k
poбт 53 минуты назад
почему хилари клинтон не в тюрьме?
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1k
jnkbxybr Час назад
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
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4k
Alex 2 часа назад
Мало. Надо бы землетрясение баллов 9-10 и извержение Елоустоуна
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20k
Александр 2 часа назад
Хорошечно
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4k
Lexx 2 часа назад
Всем дулю с маком! А деньги нужней усраине! Голосуйте ещё, за своего ипанутого.
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