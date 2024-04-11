Гигантское озеро неожиданно вернулось через 130 лет после исчезновения

Однако в последующие десятилетия озёра и соединяющие их водные пути, которые делали такой маршрут возможным, практически исчезли благодаря искусственному орошению.

Озеро Туларе, названное коренным племенем тачи-йокут «Па'аши», питалось в основном за счёт таяния снега в горах Сьерра-Невада, а не за счёт осадков, которых в регионе выпадает мало.

По данным Национальной метеорологической службы, во Фресно выпадает в среднем чуть более 10 дюймов (25,4 см) осадков в год, а иногда и в три раза меньше.

Глядя на засушливый ландшафт долины Сан-Хоакин в XXI веке, трудно было бы представить, что такой большой водоём будет доминировать в пейзаже. Однако в 1800-х годах Фресно был городом на берегу озера.