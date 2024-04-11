Гигантское озеро неожиданно вернулось через 130 лет после исчезновения

Озеро Туларе, некогда огромный водоём с пресной водой в калифорнийской долине Сан-Хоакин, исчезло 130 лет назад из-за того, что колонизаторы осушили его воды под сельскохозяйственные угодья. В прошлом году, ко всеобщему удивлению, озеро вновь появилось.
В конце XIX века Туларе простиралось более чем на 100 миль (160 км) в длину и 30 миль (48 км) в ширину и было самым большим водоёмом с пресной водой к западу от реки Миссисипи.
В то время в нём было столько воды, что пароход мог перевозить сельскохозяйственные грузы из района Бейкерсфилда во Фресно (сердце долины Сан-Хоакин), а затем в Сан-Франциско, а это расстояние почти в 300 миль (482 км).
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Однако в последующие десятилетия озёра и соединяющие их водные пути, которые делали такой маршрут возможным, практически исчезли благодаря искусственному орошению.
Озеро Туларе, названное коренным племенем тачи-йокут «Па'аши», питалось в основном за счёт таяния снега в горах Сьерра-Невада, а не за счёт осадков, которых в регионе выпадает мало.
По данным Национальной метеорологической службы, во Фресно выпадает в среднем чуть более 10 дюймов (25,4 см) осадков в год, а иногда и в три раза меньше.
Глядя на засушливый ландшафт долины Сан-Хоакин в XXI веке, трудно было бы представить, что такой большой водоём будет доминировать в пейзаже. Однако в 1800-х годах Фресно был городом на берегу озера.
Озеро начало исчезать в конце 1850-х — начале 1860-х годов, благодаря стремлению штата Калифорния забрать земли, исторически принадлежавшие коренным народам, и передать их в частную собственность.
Этот процесс назывался «мелиорацией» и часто подразумевал либо осушение затопленных земель, либо орошение пустынных земель для создания пахотных угодий. Кто мог осушить эти земли, тот получал право собственности на часть этих земель. Поэтому у белых поселенцев был большой стимул начать заниматься этой работой. Этот процесс был колониальным проектом поселенцев.
Впервые озеро полностью исчезло около 1890 года, когда его вода, по сути, была использована для орошения засушливых земель вокруг этого района. Сейчас долину пересекают сотни ирригационных каналов, и все они изначально были построены для того, чтобы забирать воду из озера и подавать её на орошаемые поля.
И всё же в 2023 году озеро Туларе восстало из мёртвых.
Калифорнию просто завалило снегом зимой, а затем дождем весной. Благодаря дождю снег таял очень быстро, и всё это стекало в котловину, где когда-то находилось озеро Туларе.
Спустя несколько месяцев после возрождения озера последствия этого можно было наблюдать в местной дикой природе.
Начали возвращаться птицы — пеликаны, ястребы, водоплавающие, даже ночные совы — вид, который Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США относит к категории уязвимых или находящихся под угрозой исчезновения.
Помимо возвращения различных видов — в том числе рыб и амфибий, которых, вероятно, принесли дожди и наводнения, — возрождение озера сильно повлияло и на человеческие сообщества. Для племени тачи-йокутов возвращение озера стало невероятно сильным и духовным событием. Они проводили церемонии на берегу озера. Они снова начали заниматься традиционной охотой и рыбалкой.
Однако для фермеров и землевладельцев региона картина оказалась куда менее радужной. Многие из них понесли катастрофические убытки в результате наводнения, а некоторые и вовсе лишились своих домов.
Некоторые специалисты утверждают, что озеро продержится в том или ином виде ещё около двух лет — всё будет зависеть от погодных условий. К слову, прошлогоднее «воскрешение» было не первым возвращением озера с 1800-х годов. Такое уже случалось и происходило примерно раз в несколько десятилетий. Местный ландшафт всегда состоял из озер и водно-болотных угодий, и наше нынешнее орошаемое сельское хозяйство — всего лишь столетний всплеск в большой геологической истории. Так что можно считать, что на самом деле это не было наводнением. Это было возвращением озера.
Тем не менее, в марте этого года репортер газеты Guardian отправился на экскурсию к легендарному озеру и обнаружил там «ростки травы и густую грязь». Менее чем через год после своего возрождения озеро Туларе сократилось до 2 625 акров (1062 га), согласно данным Управления службы спасения округа Кингс.
Теперь чиновники ожидают его «неминуемого исчезновения», сказал Авраам Валенсия, сотрудник управления по чрезвычайным ситуациям, новостному изданию. Конечно, если не случится непредвиденных снегопадов, которые вызовут наводнение в верховьях реки. То есть, несмотря на радужные прогнозы, озеро почти исчезло.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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