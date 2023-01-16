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В яблочко: Убойные житейские хитрости и не менее убойные наблюдения

В яблочко: Убойные житейские хитрости и не менее убойные наблюдения

Автор:
16 января 2023 18:58
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   житейская хитрость   лайфхак   наблюдение   смех   
2530
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Гениальность постов в этой подборке просто зашкаливает. Настолько глубоко, что даже неожиданно. Устраивайтесь поудобнее, наливайте стаканчик чего-нибудь согревающего - вам понравится!
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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   житейская хитрость   лайфхак   наблюдение   смех   
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