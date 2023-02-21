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На заметку: убойные истории о лучших в мире свиданиях

На заметку: убойные истории о лучших в мире свиданиях

Автор:
21 февраля 2023 14:35
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   мужчины и женщины   отношения   свидание   смех   
1946
15

Пользователи соцсетей поделились самым сокровенным - историями об их идеальных романтических свиданиях. Что в них было такого замечательного? В чём секрет? Давайте разбираться!

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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   мужчины и женщины   отношения   свидание   смех   
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3  комментария
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8k
Владимир Полчаса назад
Беги, беги... Сначала будет весело, потом не очень...
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nobody® Полчаса назад
Собирай на стол! Или тоже он, всё он?
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Richard

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