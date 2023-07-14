С юмором о взрослении: мужчины и женщины сделали неожиданные выводы

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В героях данного поста вы 100% узнаете себя. Жизненно и с юмором - всё, как мы любим!
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На сегодняшний момент - жизнь, по-прежнему, прекрасна!
Но есть объективные факты.
Очень замедлился рост волос.
Очень медленно заживают любые кожные болячки.
Дрочить хочется не чаще раза в неделю.