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С юмором о взрослении: мужчины и женщины сделали неожиданные выводы

С юмором о взрослении: мужчины и женщины сделали неожиданные выводы

Автор:
14 июля 2023 18:16
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   взросление   смех   
2529
16

В героях данного поста вы 100% узнаете себя. Жизненно и с юмором - всё, как мы любим!

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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   взросление   смех   
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12  комментариев
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5k
4ijik 57 минут назад
Отлично! От души посмеялся. Всё так!
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1k
Igors Минуту назад
А мне - 67. (Во мне - 0,300)
На сегодняшний момент - жизнь, по-прежнему, прекрасна!
Но есть объективные факты.
Очень замедлился рост волос.
Очень медленно заживают любые кожные болячки.
Дрочить хочется не чаще раза в неделю.
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2k
Сергей Некрасов 2 минуты назад
14 в точку прямо.
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4k
Дмитрий Круглов 12 минут назад
Да что Вы можете рассказать людям прошлого тысячелетия!?
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66k
Дворняга 14 минут назад
П.12 про подпись - в точку!
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7
Elia G 15 минут назад
Я не понимаю, от чего вы все так стоните с этим взрослением. все возрасты прекрасны. Умейте радоваться, пока вы еще живы
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2k
stb22 Полчаса назад
Я уже настолько взрослый, что не помню чем отличается юность от зрелости.
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8k
Vалѣнтиныч 38 минут назад
Комментарий к фото
Это реально ...
Жаль, но , что поделаешь...
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15k
a_komolow 40 минут назад
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2k
Александр Долматов 44 минуты назад
Становлюсь фанатом Камиллы Кариевой. Уже не первый раз вижу от неё высказывания прямо в точку.
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3k
Carex Час назад
Комментарий к фото
Потому что тортом "Новинка" не понтонуться.
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