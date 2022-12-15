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Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не должно было быть

Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не должно было быть

Автор:
15 декабря 2022 10:21
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   история   коллеги   корпоратив   новый год   работа   смех   
6665
18
В жизни каждого из нас был корпоратив. Для кого-то первый опыт стал последним, а кто-то просто обожает эту ежегодную вакханалию. В данном посте мы вспомним самые жёсткие и смешные ситуации, которые реально имели место быть.
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Источник:

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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   история   коллеги   корпоратив   новый год   работа   смех   
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30  комментариев
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50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
нерукопожатными?? WTF?)) ...никуя там моралисты)
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1k
YuRiMi 6 минут назад
Комментарий к фото
на любой свадьбе есть такой человек :) .. на моей точно был
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26k
Alan Garner 13 минут назад
Компания примерно человек 180 охранница, одна была так как иногда был необходим досмотр женщин была замужем за водителем нашей фирмы. На корпоративе её на двоих отжарили грузчик и охранник. Похер, все продолжили работать, хотя все были в курсе.))) 2007 год. Москва
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15k
Голос Вселенной 13 минут назад
Работал я в одной компании. Для корпоратива на НГ сняли кафе. Жратва была классная, а алкоголь сказали, что безлимитный. Короче, под конец корпоратива нам объявили, что алкоголь закончился, хотя мы были не то, чтобы трезвые, но и не пьяные.
А еще на этом корпоративе выяснилост, что шеф наш встречается с одной сотрудницей. Танцевал с ней и пытался ее поцеловать. И это при том, что жена его работала тоже у нас. Впоследствии он развелся и женился на этой девочке...
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5k
Наталья 49 минут назад
самый страшный корпоратив в моей жизни был когда я только-только вышла из декрета) впервые за долгое время я была одна где-то без ребенка) домой приехала пьяная, с корзинкой (реально плетеная огромная корзина) в которой чего только не было))))))))))))оказывается, я участвовала во всех конкурсах и все их выиграла. Видео и фото с того корпоратива я некогда не смотрю
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7k
evenSeven 50 минут назад
У нас как-то было, что на общем корпоративе толстой международной компании, где были все филиалы, включая головные из всяких там заграниц, какой-то мутный в зюзю пьяный англоговорящий старикашка как-то вяло, относительно интеллигентно, но очень настойчиво приставал к одной коллеге. В итоге скинулись деньгами, и засунули его в такси до гостиницы, где вся иностранщина остановилась с наказом шоферу допереть до рецепшена и номера. А потом оказалось, что это основной кофаундер компании, миллиардер и все такое. Не признали в таком виде... Потом вспоминали, что сбрасывались долларовому миллиардеру на такси.
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2k
Инженер 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Invertor Час назад
Ссылка www.youtube.com
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68
ruslan d Час назад
Скоро, скоро )))
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9k
Евгений Час назад
Ссылка www.youtube.com
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437
MidMaster Час назад
Всему свое время. В 20+ нравилось, в 40+ уже стало бессмысленным
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100
Obrval Час назад
Как же много я пропустил в жизни.
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3k
SR Час назад
Планктон веселится. Трудяги наши...
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17k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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1k
Лимонадный Джо Час назад
Какая у людей интересная жизнь!
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71k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Levyathan Час назад
Работал в серьезной крупной компании. Проводили корпорат в собственном офисе. Один из коллег-взрослый солидный мужик, поняв, что напился, тихо ущел в свой кабинет. Там лег на стол и обоссался. Все, бы ничего, но кабинет был не личный и проходной)))
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5k
Дмитрий 2 часа назад
брал интервью, тыкая своим микрофоном в лицо

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15k
Совранский 2 часа назад
Корпоратив - самый глупый способ потратить деньги! ИМХО))
После корпората, когда 2 водителя поломали ноги, 2 складских руки(трещина/растяжение), а манагера увезли на скорой с ударом затылком!
Просто добавляем по 3 рубля к ЗП. И выгодней и все целы)))
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567
Uganda 2 часа назад
испанский стыд
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