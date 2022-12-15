Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не должно было быть

Автор:
15 декабря 2022 10:21
В жизни каждого из нас был корпоратив. Для кого-то первый опыт стал последним, а кто-то просто обожает эту ежегодную вакханалию. В данном посте мы вспомним самые жёсткие и смешные ситуации, которые реально имели место быть.
1. Эти служебные романы...
4. Когда у тебя руководитель женского пола
6. И в номинации "Самый тухлый корпоратив" побеждает...
7. Женские коллективы - это всегда весело
8. Новичкам на корпоративах всегда достается больше всех
9. Переломы и прочие тяжелые травмы - это классика корпоративов
11. Смерть на корпоративе. И такое бывает
12. Если человек хочет веселиться, его сложно остановить
13. Ничего необычного - это обычный корпоратив
14. Когда корпоратив заканчивается увольнением
15. Уж очень много подобных ситуаций
17. Чуть не забыли про конкурсы
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Еще крутые истории!
А еще на этом корпоративе выяснилост, что шеф наш встречается с одной сотрудницей. Танцевал с ней и пытался ее поцеловать. И это при том, что жена его работала тоже у нас. Впоследствии он развелся и женился на этой девочке...
После корпората, когда 2 водителя поломали ноги, 2 складских руки(трещина/растяжение), а манагера увезли на скорой с ударом затылком!
Просто добавляем по 3 рубля к ЗП. И выгодней и все целы)))
А на три килорубля можно "отпраздновать" довольно прилично: хватит и на "литр/в жало" вполне приличного виски или коньяка, да еще и на закуску останется. С "винишком для тёток" - похожая ситуёвина: по паре бутылок не самого дешманского "на тушку"+закусь.