Ребрендинг года: онлайн-магазин для заказа еды зекам переименовали в "Сидим-едим"

В специализированном маркетплейсе уставшие от баланды зеки смогут заказать себе котлетки с пюрешкой, сладости к чифирю и прочую "домашнюю" снедь. И оказывается, таких онлайн-магазинов в России наберётся не один десяток, но "Сидим-едим", несомненно, станет самым авторитетным среди них.





Самое интересное, что во ФСИН открестились и от самого магазина, и уж тем более его ребрендинга. Там заявили, что не имеют никакого отношения к этим коммерческим структурам.