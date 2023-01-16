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Ребрендинг года: онлайн-магазин для заказа еды зекам переименовали в "Сидим-едим"

Ребрендинг года: онлайн-магазин для заказа еды зекам переименовали в "Сидим-едим"

Автор:
16 января 2023 17:28
Сообщество : Юмор
Метки: ФСИН   заказ товаров   заключенные   маркетплейс   продукты   ребрендинг   
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Кажется, у "Вкусно — и точка" появился матёрый конкурент.

Мощная заявка для конкурса на самый нелепый креативный ребрендинг 2023 года появилась сегодня в Сети. Онлайн-магазин для заключённых Москвы и Московской области отныне будет называться "Сидим-едим". Незамысловато, но зато честно и понятно. Точка.

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В специализированном маркетплейсе уставшие от баланды зеки смогут заказать себе котлетки с пюрешкой, сладости к чифирю и прочую "домашнюю" снедь. И оказывается, таких онлайн-магазинов в России наберётся не один десяток, но "Сидим-едим", несомненно, станет самым авторитетным среди них.


Самое интересное, что во ФСИН открестились и от самого магазина, и уж тем более его ребрендинга. Там заявили, что не имеют никакого отношения к этим коммерческим структурам.

«Они — самостоятельная структура, у которой есть владелец, который все это организовал и работает», — сообщило ведомство.

В Службе добавили, что "проверка выявила более 30 сервисов, неправомерно использующих название ФСИН", по предоставлению услуг заключенным, включая этот ресурс.

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Метки: ФСИН   заказ товаров   заключенные   маркетплейс   продукты   ребрендинг   
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4  комментария
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Dmitry_61rus 40 минут назад
Ничего не пойму, был ФСИНмагазин. ФСИН не понравилось название, на сайте изменили креативненько так. Что опять не так?
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5k
Компьютер DELL монитором 20 минут назад
И сериал Комиссар Рекс переименовать в Псина из УФСИНА )
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Invertor 37 минут назад
Надо было "Сидим и точка". Тогда точно матёрый конкурент.
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