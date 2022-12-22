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«Все они погибли бы героями»: Евгений Пригожин заявил, что из оппозиционеров надо сформировать штрафной батальон и отправить на передовую

«Все они погибли бы героями»: Евгений Пригожин заявил, что из оппозиционеров надо сформировать штрафной батальон и отправить на передовую

Автор:
22 декабря 2022 14:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алексей Навальный   Евгений Пригожин   ЧВК Вагнер   заключенные   сво   штрафной батальон   
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По его словам, не стоит давать им уезжать за границу - гораздо полезнее было бы отправить в зону СВО.

Недавно Алексей Навальный выложил пост в своих соцсетях. Рассказал о том, как в колонии побывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Тот прилетел на вертолёте, после чего всех заключённых собрали на стадионе.

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«Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас 5 минут на раздумья» -  так якобы заявил Пригожин.

Навальный из-за этого сильно переживал - по его мнению, люди перестанут верить в правовую систему. Вроде как можно совершить преступление, а потом раз - и в «музыканты»,  «по щелчку пальцев, буквально в течение суток».

«Всё это показывает глубинную коррозию основ государства», - считает Навальный.

На это отреагировал Евгений Пригожин:

«Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК «Вагнер». Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу - с чистой совестью».

Также он сообщил, что «глобально не согласен» с политикой государства в отношении «навальнообразных» - то, что им дали бежать за границу.

«Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями».

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Метки: Алексей Навальный   Евгений Пригожин   ЧВК Вагнер   заключенные   сво   штрафной батальон   
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4  комментария
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6k
Том Сойер 4 минуты назад
«Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями». - да эти мрази гадить под себя начнут уже тогда, когда их просто начнут собирать вместе. Представляете как будет вонять в том помещении - куда их будут свозить....? Не говоря уже о том, что вся их сущность - это продажность и предательство.
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29k
Андрей Иванов 17 минут назад
Пригожин плохо учил историю. В штрафбат отсылали только командиров РККА. А все эти гондурасы в большинстве даже в армии не были
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59k
pynh 17 минут назад
"поехать на войну"
чо? на какую такую войну? у нас нет войны, у нас сво.
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