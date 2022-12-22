«Все они погибли бы героями»: Евгений Пригожин заявил, что из оппозиционеров надо сформировать штрафной батальон и отправить на передовую

На это отреагировал Евгений Пригожин:

«Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК «Вагнер». Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу - с чистой совестью».

Также он сообщил, что «глобально не согласен» с политикой государства в отношении «навальнообразных» - то, что им дали бежать за границу.