«Все они погибли бы героями»: Евгений Пригожин заявил, что из оппозиционеров надо сформировать штрафной батальон и отправить на передовую

По его словам, не стоит давать им уезжать за границу - гораздо полезнее было бы отправить в зону СВО.
Недавно Алексей Навальный выложил пост в своих соцсетях. Рассказал о том, как в колонии побывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Тот прилетел на вертолёте, после чего всех заключённых собрали на стадионе.
«Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас 5 минут на раздумья» - так якобы заявил Пригожин.
Навальный из-за этого сильно переживал - по его мнению, люди перестанут верить в правовую систему. Вроде как можно совершить преступление, а потом раз - и в «музыканты», «по щелчку пальцев, буквально в течение суток».
«Всё это показывает глубинную коррозию основ государства», - считает Навальный.
На это отреагировал Евгений Пригожин:
«Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК «Вагнер». Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу - с чистой совестью».
Также он сообщил, что «глобально не согласен» с политикой государства в отношении «навальнообразных» - то, что им дали бежать за границу.
«Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями».
Источник:
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чо? на какую такую войну? у нас нет войны, у нас сво.