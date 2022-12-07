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17 изображений, доказывающих, что изобретательность заключенных безгранична

17 изображений, доказывающих, что изобретательность заключенных безгранична

Автор:
07 декабря 2022 22:02
Сообщество : Криминал
Метки: Вещи   Из подручных   Руками   Средств   заключенные   изобретатели   изобретательность   своими   
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Конечно преступники не самые лучшие члены общества, но среди них тоже есть настоящие изобретатели. У заключенных отсутствует доступ ко многим вещам, поэтому они включают креативность. В этом посте вы увидите предметы, которые сделаны из подручных средств, и найдены в камерах.
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Метки: Вещи   Из подручных   Руками   Средств   заключенные   изобретатели   изобретательность   своими   
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2  комментария
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Сергей Семенов 7 минут назад
Кипятильник из лезвий. Заключенным для этого быть не обязательно.

ЗЫ Не благодарите.
ЗЗЫ Лезвия с тефлоновым и/или гальванопокрытием лучше не использовать.
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