17 изображений, доказывающих, что изобретательность заключенных безгранична

Конечно преступники не самые лучшие члены общества, но среди них тоже есть настоящие изобретатели. У заключенных отсутствует доступ ко многим вещам, поэтому они включают креативность. В этом посте вы увидите предметы, которые сделаны из подручных средств, и найдены в камерах.

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Арбалет из зубных щеток 0 Источник:

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Курительная трубка 0 Источник:

Лампа для чтения 0 Источник:

Лампа, сделанная из палочек от эскимо 0 Источник:

Игральные кости из туалетной бумаги 0 Источник:

Плитка из кирпича 0 Источник:

Обувь со скрытыми внутри телефонами 0 Источник:

Шахматы из туалетной бумаги и мыла 0 Источник:

Игральные карты 0 Источник:

Самодельный пистолет 0 Источник:

Тату - машинка 0 Источник:

И ещё одна 0 Источник:

Веревка 0 Источник:

Самодельные гантели 0 Источник:

Печка из консервной банки 0 Источник:

Нож, спрятанный внутри куклы 0 Источник: