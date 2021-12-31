Свердловские заключенные устроили конкурс на лучшую снежную скульптуру

В целом работы неплохие. Во всяком случае не хуже, чем у одного умельца из Якутии, что из навоза ваяет символы грядущего года.
В честь наступающего Нового года ГУФСИН провёл среди заключенных свердловских колоний конкурс на лучшие снежные скульптуры, изображающие символы грядущего года.
Победителем в соревновании стал трёхметровый тигр из ИК-3, который держит в лапах самый заветный подарок для всех сидельцев - условно досрочное освобождение.
«Композиции создавались в виде Новогодней атрибутики, Деда Мороза и Снегурочка, символа Нового года «Тигра». Отряд победитель будет награжден сладкими призами», - сообщили в ГИФСИН по Свердловской области.
Остальные заключённые в качестве символической награды вручат грамоты. Тягу к творчеству следует поощрять!
Источник:
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