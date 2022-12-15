14 удивительных снимков, показывающих, насколько разнообразной может быть плесень

Плесень тоже умеет создавать настоящие произведения искусства, и старательные люди-забываки это доказали.
Многие, услышав слово грибы, сразу же представляют себе подберёзовики, лисички или мухоморы. Но мало кто вспоминает о том, что плесень — это тоже грибы, чьё разнообразие достаточно велико. В этом легко убедиться, если забыть про какой-то продукт на некоторое время. Ведь под воздействием окружающей среды еда может преобразиться до неузнаваемости, знатно удивив своего забывчивого хозяина. Здесь и космический чай, и пыльные дюны от сыра, и даже варёное яичко на хлебушке.
Когда-то это был чай
А теперь это космос.
Вишня в сиропе
Лимон, который месяц пробыл в холодильнике
Свёкла
Спагетти Болоньезе
Полгода назад мама сделала мне болонезе в дорогу. Полгода спустя этот болонезе уже не болонезе.
Нейронные связи в квасе
Батон
Плесень-антистресс в бражке
Так и хочется все эти пузырики скорее полопать.
Консервированный ананас
Тарталетка
Пирог просто переквалифицировался из ягодного в грибной.
Пыльные дюны сыра фета
Лизун решил, что ему мало блёсток, поэтому он добавил ещё
Вода из-под зелёного горошка
Ну что за морской прибой на песчаном пляже? Ляпота и только!
А ещё знатоки веганской кухни отметили, что оставшуюся воду от бобовых часто используют как заменитель белка. В результате из этого творения можно сделать псевдозефир, безе, майонез или просто добавить в тесто. Получается очень даже вкусно!
Кусочек хлебушка
Я случайно вырастила варёное яичко на хлебушке.
Источник:
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