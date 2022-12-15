14 удивительных снимков, показывающих, насколько разнообразной может быть плесень

Ну что за морской прибой на песчаном пляже? Ляпота и только!

А ещё знатоки веганской кухни отметили, что оставшуюся воду от бобовых часто используют как заменитель белка. В результате из этого творения можно сделать псевдозефир, безе, майонез или просто добавить в тесто. Получается очень даже вкусно!

Кусочек хлебушка