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14 удивительных снимков, показывающих, насколько разнообразной может быть плесень

14 удивительных снимков, показывающих, насколько разнообразной может быть плесень

Автор:
15 декабря 2022 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Еда   забавно   забытые   интересно   красота   плесень   продукты   фото   
218
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Плесень тоже умеет создавать настоящие произведения искусства, и старательные люди-забываки это доказали.

Многие, услышав слово грибы, сразу же представляют себе подберёзовики, лисички или мухоморы. Но мало кто вспоминает о том, что плесень — это тоже грибы, чьё разнообразие достаточно велико. В этом легко убедиться, если забыть про какой-то продукт на некоторое время. Ведь под воздействием окружающей среды еда может преобразиться до неузнаваемости, знатно удивив своего забывчивого хозяина. Здесь и космический чай, и пыльные дюны от сыра, и даже варёное яичко на хлебушке.


Когда-то это был чай

×
×

А теперь это космос.


Вишня в сиропе


Лимон, который месяц пробыл в холодильнике


Свёкла


Спагетти Болоньезе


Полгода назад мама сделала мне болонезе в дорогу. Полгода спустя этот болонезе уже не болонезе.


Нейронные связи в квасе


Батон


Плесень-антистресс в бражке

Так и хочется все эти пузырики скорее полопать.


Консервированный ананас

Тарталетка

Пирог просто переквалифицировался из ягодного в грибной.


Пыльные дюны сыра фета

Лизун решил, что ему мало блёсток, поэтому он добавил ещё

Вода из-под зелёного горошка

Ну что за морской прибой на песчаном пляже? Ляпота и только!

А ещё знатоки веганской кухни отметили, что оставшуюся воду от бобовых часто используют как заменитель белка. В результате из этого творения можно сделать псевдозефир, безе, майонез или просто добавить в тесто. Получается очень даже вкусно!


Кусочек хлебушка

Я случайно вырастила варёное яичко на хлебушке.

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Метки: Еда   забавно   забытые   интересно   красота   плесень   продукты   фото   
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adssaf afasffdsga 9 минут назад
Проснулось желание пойти перебрать холодильник на всякий случай
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