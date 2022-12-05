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25 вопиющих примеров "шринкфляции"

25 вопиющих примеров "шринкфляции"

Автор:
05 декабря 2022 22:42
Сообщество : Жизнь
Метки: магазины   покупки   продукты   цены   шринкфляция   экономика   
2206
26

Шринкфляция — это когда производитель снижает объем, количество или вес товара, но цену оставляет прежней. Этому явлению посвящен, например, целый одноименный сабреддит, где пользователи делятся примерами того, как жадные компании пытаются обмануть глаза покупателей.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: магазины   покупки   продукты   цены   шринкфляция   экономика   
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11  комментариев
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3k
vfrcbvec Час назад
для них особый должен быть котел, чтоб не вмещались сразу полностью, а варились по частям медленно
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6k
Дмитрий 3 минуты назад
"Шринкфляция", "сабреддит"....Есть же нормальные слова: "Когда вас просто нае...ли!" Зачем эти заимствования?)))
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4k
Вениамин 4 минуты назад
Главня цель продавца здесь не экономия продукта в зрительно большей его порции, а чтобы она быстрее закончилась и потребитель быстрее закупал следующую порцию чем раньше.
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1k
КАКАнгел 17 минут назад
МРАЗИ !
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17k
Dr.CrAzY 24 минуты назад
радужные - они повсюду!
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1k
K_II_T 58 минут назад
В России данная практика не получила распространения.
Да и за рубежом.
Думаю хватит один раз налететь, что-бы забыть про цветастую упаковку за тройную цену.
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17k
Вася Час назад
и это всё при том, что сотни тонн еды которую не успевают продать попадают в мусорку.. Жадность продаванов это пиз.дец, не раздадут перед просрочкой бедным, а утилизируют твари, чтобы цену держать
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