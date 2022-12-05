25 вопиющих примеров "шринкфляции"

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Шринкфляция — это когда производитель снижает объем, количество или вес товара, но цену оставляет прежней. Этому явлению посвящен, например, целый одноименный сабреддит, где пользователи делятся примерами того, как жадные компании пытаются обмануть глаза покупателей.
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6. "Я потратил 9 долларов на большой набор цветных карандашей только для того, чтобы узнать, что они не полноразмерные. Нигде на упаковке об этом не сказано"
7. "Либо блюдо выросло, либо пиццы уменьшились, потому что раньше они помещались идеально"
13. "Я заметил, что банки стали другой формы — выше, но уже, — и нашел парочку старых сзади"
19. "Старые запасы (слева) распродают по скидке, чтобы освободить место для новых (справа), оба по цене $7,99"
23. "Гляньте, у нас новая упаковка! Обратите внимание на новый красивый колосок! Да-да, это все, больше не на что смотреть"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да и за рубежом.
Думаю хватит один раз налететь, что-бы забыть про цветастую упаковку за тройную цену.
В Таганроге году в 1999 был такой пивной оптовик - Атлон. Мы им 1Ску обслуживали, ну и просто хорошо дружили. Регулярно затаривались ящичком-другим пива с истекающим сроком с очень хорошими скидками, 30-50%. Ну как истекающим? При месяце срока осталось неделя - они уже распродают со скидками. А в ларьках пиво той же партии ещё неделю после окончания срока продаётся по полной цене.
В какой-то момент погорели они тогда на партии импортного пива, Хейнекен и т.п. Не пошло оно в городе. В те времена Хейнекен - это было что-то запредельно элитное. В итоге при годе срока мы на 11 месяцах покупали его по доступной стоимости. Ну и самый писк был, когда с девушкой сидим на Октябрьской площади (это студенческое место в Таганроге), рядом парниша-студент, попросил попробовать этот Хейникен :-).
Сейчас уже ничего так не ценится. Производителям/оптовикам проще выкинуть продукцию, а потребители уже перепробовали всё, что возможно, и ничего неинтересно