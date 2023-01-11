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"Это девушки легкого поведения на красной дорожке?": худшие наряды звезд на премии "Золотой глобус" 2023

"Это девушки легкого поведения на красной дорожке?": худшие наряды звезд на премии "Золотой глобус" 2023

Автор:
11 января 2023 13:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   золотой глобус   красная дорожка   премия   фото   худшие образы звезд   шоу бизнес   
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На днях прошла церемония "Золотой глобус" в Голливуде. Награды вручали в 80-й юбилейный раз. К слову, делает это жюри, состоящее из американской прессы, с 1994 года. На этот раз "Лучшую мужскую роль в драматическом сериале" получил Кевин Костнер за "Йеллоустоун", а Зендея удостоили награды за сериал "Эйфория". Лучшим мини-сериалом стал комедийно-драматический сериал "Белый лотос".

Но внимание мы хотим привлечь не к победителям и проигравших, а к одному из знаковых светских мероприятий, и тому, в чем пришли главные персоны.

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На красной ковровой дорожке опять блистали и в чем мать родила, и в очень странных образах.

Мы же, следуя собственной традиции, выбрали худшие наряды звезд.

Причем стоят они очень много, кроме наряда в создании образа участвует целая команда стилистов и мэйкап-артистов. А результат таков...

Неужели нельзя придумать что-то более элегантное? Вместо этой шторы-скатерти.

Какой-то домашний наряд на Джулии Гарнер.

49-летняя Хайди Клум продолжает искать поиски, как еще оголиться.

Она косит под девочку-подростка?

И без того бледная Аня Тейлор-Джой стала еще более прозрачной в желтом платье.

Это точно от люксовых дизайнеров платье?

Селена Гомес стала какой-то бесформенной.

Размерчик брюк Эдди великоват.

Красиво сыграть на контрасте не получилось.

Сальма Хайек, пожалуй, никогда не перестанет подчеркивать грудь.


Кажется, она ошиблась мероприятием.

Девушки легкого поведения вошли в чат.


Надела сразу все, что было в доме.


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Метки: звезды   знаменитости   золотой глобус   красная дорожка   премия   фото   худшие образы звезд   шоу бизнес   
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11  комментариев
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Спасибо,что хоть без этого!
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6k
Дмитрий 22 минуты назад
Какой то п...р писал надписи к фото.
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5k
мемфрид 24 минуты назад
Шалавы
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2k
Walther Полчаса назад
Еще одну "звезду" забыли без которой ни одна светская тусовка на западе последнее время не обходится!
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327
Максим Эсфельд Полчаса назад
Как то даже не интересно. Что все модельеры перевелись?
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63k
Татьяна Юсова 45 минут назад
А может мы просто отсталые и ничего не понимаем в современных трендах?
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3k
александр Час назад
неудачные заявки на оригинальность
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12k
Ivan Час назад
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24k
Serg2001 Час назад
Да нормальные тётеньки! Чего вы к ним придираетесь?!! ...)
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
ну... тётки-то просто нарядились, а вот мужичёк- он явно вырядился )))
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73
ruslan d 2 часа назад
Там есть определенный формат этого "маскарада" , они же не по улице так ходят . И почему они девушки легкого поведения ?
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