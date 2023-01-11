"Это девушки легкого поведения на красной дорожке?": худшие наряды звезд на премии "Золотой глобус" 2023

На днях прошла церемония "Золотой глобус" в Голливуде. Награды вручали в 80-й юбилейный раз. К слову, делает это жюри, состоящее из американской прессы, с 1994 года. На этот раз "Лучшую мужскую роль в драматическом сериале" получил Кевин Костнер за "Йеллоустоун", а Зендея удостоили награды за сериал "Эйфория". Лучшим мини-сериалом стал комедийно-драматический сериал "Белый лотос".
Но внимание мы хотим привлечь не к победителям и проигравших, а к одному из знаковых светских мероприятий, и тому, в чем пришли главные персоны.
На красной ковровой дорожке опять блистали и в чем мать родила, и в очень странных образах.
Мы же, следуя собственной традиции, выбрали худшие наряды звезд.
Причем стоят они очень много, кроме наряда в создании образа участвует целая команда стилистов и мэйкап-артистов. А результат таков...
Неужели нельзя придумать что-то более элегантное? Вместо этой шторы-скатерти.
Какой-то домашний наряд на Джулии Гарнер.
49-летняя Хайди Клум продолжает искать поиски, как еще оголиться.
Она косит под девочку-подростка?
И без того бледная Аня Тейлор-Джой стала еще более прозрачной в желтом платье.
Это точно от люксовых дизайнеров платье?
Селена Гомес стала какой-то бесформенной.
Размерчик брюк Эдди великоват.
Красиво сыграть на контрасте не получилось.
Сальма Хайек, пожалуй, никогда не перестанет подчеркивать грудь.
Кажется, она ошиблась мероприятием.
Девушки легкого поведения вошли в чат.
Надела сразу все, что было в доме.
Источник:
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