"Это девушки легкого поведения на красной дорожке?": худшие наряды звезд на премии "Золотой глобус" 2023

На днях прошла церемония "Золотой глобус" в Голливуде. Награды вручали в 80-й юбилейный раз. К слову, делает это жюри, состоящее из американской прессы, с 1994 года. На этот раз "Лучшую мужскую роль в драматическом сериале" получил Кевин Костнер за "Йеллоустоун", а Зендея удостоили награды за сериал "Эйфория". Лучшим мини-сериалом стал комедийно-драматический сериал "Белый лотос".