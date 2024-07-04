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Снова вырядились: отечественные звёзды на премии "Ника"

Снова вырядились: отечественные звёзды на премии "Ника"

Автор:
04 июля 2024 18:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   звезды   знаменистоти   красная дорожка   отечественные звезды   премия   премия ника   фото звезд   шоу бизнес   
2046
15

На днях прошла престижная церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника". Собрались все отечественные звезды, чтобы получить награды и блистать на красной дорожке. Давайте посмотрим, кто в чём пришёл.

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Метки: Прикол   звезды   знаменистоти   красная дорожка   отечественные звезды   премия   премия ника   фото звезд   шоу бизнес   
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25  комментариев
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7k
Lexx 2 часа назад
Надо же, румын без перьев.
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1k
Странник 2 минуты назад
самая мерзкая рожа из всех, это пучеглазый петух болгаро-армянский.
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PQRS 4 минуты назад
В подобных постах надо подписи делать - кто они такие и почему они такие.
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1k
Светлана 16 минут назад
Филипп, как ни странно, нормальнее всех
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997
Антоха Оренбург 17 минут назад
А кто эти люди?
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11k
Alex 22 минуты назад
Мерзкие рожи
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2k
max 23 минуты назад
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15
Роман 50 минут назад
только некоторых знаю, а остальные хз кто.
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12k
Zhora 51 минуту назад
Я из всех знаю только Андрея Кончаловского и Филю Румына. Остальные, наверное, знакомы только фанатам отечественных сериалов.
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rutt Час назад
Румына знаю, Кончаловского, ещё про пару где-то слышал, но в остальной массе, это кто бл?
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40k
Андрей Иванов Час назад
А Филя на человека становится похож. Это на него Борисовна разлагающе влияла. Как слиняла в Израиль, так перья и повыпадали
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1k
Gamak Час назад
Только пред Смирновым снимаю шляпу
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39
idlefish Час назад
Кто все эти люди? Зачем слили чей то корпоратив?!
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23k
homerchik 2 часа назад
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42k
АнтонПолднев 2 часа назад
Вроде все прилично в этот раз.
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
Чем старше поколение артистов, тем более нормальные наряды
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Цыц тут у меня 2 часа назад
Не, ну тут всё прилично, даже плюнуть не в кого.
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4k
Ультратрахуил 2 часа назад
Какие же это звёзды? Парад зашкварных опущенцев какой то!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1788 постов (1739 в горячем)

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