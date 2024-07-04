Снова вырядились: отечественные звёзды на премии "Ника"

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На днях прошла престижная церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника". Собрались все отечественные звезды, чтобы получить награды и блистать на красной дорожке. Давайте посмотрим, кто в чём пришёл.
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