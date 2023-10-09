В прозрачном и безвкусном: в чём пришли отечественные звёзды на концерт МУЗ-ТВ в Кремле

2593
18
Телеканал МУЗ-ТВ отпраздновал 27-летие концертом в Кремле. На мероприятие слетелись разные звёзды российского шоу-бизнеса, чтобы покрасоваться на красной дорожке. Давайте посмотрим, что выбирают для выхода в свет наши знаменитости.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 звёздных детей, которые очень похожи на своих родителей в молодости
- "Чеботина как будто мячики засунула в корсет, а Митя Фомин изображает Грозного": звёздные образы на премии RU.TV
- "Это премия или парад девушек по вызову": в чём зарубежные звёзды пришли на красную дорожку MTV
- "Это девушки легкого поведения на красной дорожке?": худшие наряды звезд на премии "Золотой глобус" 2023
- Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара"
Новости партнёров
реклама
Вот эту всю .....нь?