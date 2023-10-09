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В прозрачном и безвкусном: в чём пришли отечественные звёзды на концерт МУЗ-ТВ в Кремле

В прозрачном и безвкусном: в чём пришли отечественные звёзды на концерт МУЗ-ТВ в Кремле

Автор:
09 октября 2023 10:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: день рождения муз тв   звезды   знаменитости   красная дорожка   фото   шоу бизнес   
2593
18

Телеканал МУЗ-ТВ отпраздновал 27-летие концертом в Кремле. На мероприятие слетелись разные звёзды российского шоу-бизнеса, чтобы покрасоваться на красной дорожке. Давайте посмотрим, что выбирают для выхода в свет наши знаменитости.

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Метки: день рождения муз тв   звезды   знаменитости   красная дорожка   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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98
ruslan d 2 часа назад
Я думал этого канала и в помине нет уже .. . А вот
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1k
Татьяна Баженова 56 секунд назад
Кто их так одевает? Одни выглядят, как пациенты дурдома, другие, как работницы междугородных трасс... Пожилые толстые тётки строят пальчиками сердечки, как школьницы. Где вкус, где интеллигентность? Пошлость во всём от песен до нарядов и макияжа.
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701
София 14 минут назад
Да нормально пацаны одеты.
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13k
Limon 21 минуту назад
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11k
Sapsan Полчаса назад
Алсу хороша, но ботокс все испортил
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29k
Alex 38 минут назад
Парад уродов моральных
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7k
MPEG-8 Час назад
Непонятно зачем их в Кремле собирают, музыкальный уровень, что исполнителей, что их слушателей, это ТЦ или Олимпийский.
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17k
Голос Вселенной Час назад
Надо же, сплошные звезды... Куда не плюнь - попадешь в звездень...
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Звёзды на небе, а это фекалии в стразах.
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3k
Anners Час назад
А почему, вдруг, их стали "звёздами" называть?
Вот эту всю .....нь?
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2k
Оксид Бетона Час назад
клава кока - клёва кака
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146
Kostiantyn Yeryhin 2 часа назад
Блин сколько лет Кудрявцевой, а выглядит отлично)
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919
idhr 2 часа назад
... и сгенерированный нейросетью, персонаж шаман ...
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17k
banzai7 2 часа назад
Все эти Клавококи - какое-то недоразумение.
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Спелая кукурузинка

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