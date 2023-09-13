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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7975 постов • 887 подписчиков подписаться
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"Это премия или парад девушек по вызову": в чём зарубежные звёзды пришли на красную дорожку MTV

"Это премия или парад девушек по вызову": в чём зарубежные звёзды пришли на красную дорожку MTV

Автор:
13 сентября 2023 09:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: mtv   звезды   знаменитости   красная дорожка   образы звезд   премия   фото   шоу бизнес   
3775
16

Недавно прошла ежегодная премия MTV VMA 2023, на которой заветные награды получили лучшие певцы и певицы. Но на красную дорожку явились все знаменитости, которые хотели показать себя. Давайте посмотрим на откровенные, странные и неудачные образы зарубежных звёзд.

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Метки: mtv   звезды   знаменитости   красная дорожка   образы звезд   премия   фото   шоу бизнес   
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21  комментарий
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
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4k
Александр 3 минуты назад
конкурс проституток
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343
Arts Sitnikov 4 минуты назад
Если честно, я в этом списке не встретил ни одного знакомого исполнителя... Эта премия где нить в Зимбабве проходила??
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15k
Kostick 22 минуты назад
не, ну девятке можно этсамое))
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7k
Станислав 36 минут назад
Лет 10 или больше назад Павел Воля еще шутил о нарядах на таких церемониях и сказал "Скоро будут просто писю скотчем заклеивать". Сбылось.
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2k
Lena 41 минуту назад
Пошлость, нелепая нагота и безвкусие - правит бал!
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3k
Basket 43 минуты назад
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740
Шурман 47 минут назад
А кто это ?
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28k
Lehoia 48 минут назад
Нельзя такое выкладовать в Рунете! Местная скотобаза, которую упорно называют "нашими звездами" скопирует это в момент!
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47k
Aleksandr 55 минут назад
"Это премия или парад девушек по вызову"
В смысле "или"? Девушки производят демонстрацию товара, получить который может любой, кто заплатит заявленную цену. Или кто-то думает, что это монашки-девственницы?
"Если хочешь стать звездой-поработай-ка ....."(с) старая народная мудрость
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22k
Killgrave Час назад
Одни цветные. Негры хуже всех и больше всех похожи на шлюх.
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Деньги есть.
Но за них не купишь мозги и вкус.
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Парад уродов.
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47k
Максим Т. Час назад
Бл...дюжник
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855
Lisetc soho 2 часа назад
ярмарка фриков какая-то
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17k
Shtoppi 2 часа назад
бл_дство и безвкусица как они есть
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4k
Наталья 2 часа назад
Комментарий к фото
Единственная нормальная одежда, хотя и не для красной дорожки.
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11k
Мафусаил 2 часа назад
Медведь, там, наверное голос сорвал)))
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Василий Афиногенов 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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