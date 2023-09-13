"Это премия или парад девушек по вызову": в чём зарубежные звёзды пришли на красную дорожку MTV

3775
16
Недавно прошла ежегодная премия MTV VMA 2023, на которой заветные награды получили лучшие певцы и певицы. Но на красную дорожку явились все знаменитости, которые хотели показать себя. Давайте посмотрим на откровенные, странные и неудачные образы зарубежных звёзд.
×
12. Для какого мероприятия так вообще можно одеться? Группа The Warning должна была бы переименоваться в БДСМ
Источник:
Ссылки по теме:
- "Это девушки легкого поведения на красной дорожке?": худшие наряды звезд на премии "Золотой глобус" 2023
- Кормящая Серябкина и Слава в кружевных трусах: знаменитости на премии RU.TV
- "Чеботина как будто мячики засунула в корсет, а Митя Фомин изображает Грозного": звёздные образы на премии RU.TV
- Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара"
- "А нормально одеться нельзя было?": в чем пришли звезды на съемки новогодней передачи МУЗ-ТВ
Новости партнёров
В смысле "или"? Девушки производят демонстрацию товара, получить который может любой, кто заплатит заявленную цену. Или кто-то думает, что это монашки-девственницы?
"Если хочешь стать звездой-поработай-ка ....."(с) старая народная мудрость
Но за них не купишь мозги и вкус.