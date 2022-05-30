Кормящая Серябкина и Слава в кружевных трусах: знаменитости на премии RU.TV

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Премия RU.TV прошла на выходных, от нее остались фото с красной ковровой дорожки. Стилисты в пух и прах разнесли выходы отечественных знаменитостей, но их целью было как раз привлечь внимание. Даже если образы и получились безумными.
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А как вы считаете, нужны вообще такие премии?
Источник:
АНТИФИШКИ
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