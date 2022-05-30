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Кормящая Серябкина и Слава в кружевных трусах: знаменитости на премии RU.TV

Кормящая Серябкина и Слава в кружевных трусах: знаменитости на премии RU.TV

Автор:
30 мая 2022 18:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звездные образы   звезды   знаменитости   премия   ру тв   фото   шоу бизнес   
2590
15

Премия RU.TV прошла на выходных, от нее остались фото с красной ковровой дорожки. Стилисты в пух и прах разнесли выходы отечественных знаменитостей, но их целью было как раз привлечь внимание. Даже если образы и получились безумными.

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А как вы считаете, нужны вообще такие премии?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: звездные образы   звезды   знаменитости   премия   ру тв   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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39k
kalinser Час назад
Паноптикум
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1k
Sergius SPb 3 минуты назад
Это наша богема.Ага.
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85k
Феофан 6 минут назад
Кто все эти люди?
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1k
Vadim Balabanov 8 минут назад
Бородина выглядит приличнее всех...
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3k
Николаевич 9 минут назад
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734
Мой лучший друг 12 минут назад
"А как вы считаете, нужны вообще такие премии?", премии хз, а вот клоуны точно не нужны.
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Елена Захарова 22 минуты назад
Тетеньки не могут понять что их время прошло и все косяки под 20-ти летних. Выглядит убого и нелепо
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3k
Дмитрий ! 36 минут назад
Шоу уродов.
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233k
Rusbond 44 минуты назад
В мире животных. Да простят меня настоящие животные, которые умнее этих.
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85k
Taras Kozalupko 46 минут назад
Пля, почему они не убежали на запад?
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38k
jonnyD 55 минут назад
А ещё там был человек невидимка ...
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накладчик в угол 56 минут назад
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Дмитрий 56 минут назад
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куджо Час назад
Не возбудительно
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sapér Vodička Час назад
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homerchik Час назад
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