Собчак с голой попой и другие безвкусные наряды звезд на премии "ЖАРА"

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Международный фестиваль "Жара" пришлось отменить в прошлом году, так как даты выпали на разгар пандемии. Но в 2021 организаторы проведут мероприятие в Москве, запланировано оно на лето. А пока, несмотря на то, что в мире продолжают соблюдать профилактические меры борьбы с коронавирусом, во многих странах Европы вновь маячат на горизонте локдауны, обедневшие российские звезды работают, стремясь получить заветную копеечку. Собрались они на премии "ЖАРА MUSIC AWARDS".
1. "ЖАРА MUSIC AWARDS" - очередная премия для звезд, прошедшая 4 апреля в Крокус Сити Холле (Москва). Интересно, зачем продолжают вручать купленные статуэтки?
2. Наградили за прорыв года Моргенштерна, блогера Даню Милохина, не обделили Валерию, Бузову и Баскова. Ведущими были Собчак и Киркоров
3. Соскучились звезды, наверное, по красным ковровым дорожкам, поэтому надели на себя все самое лучшее, дабы скрыть финансовые дыры из-за отмененных концертов
4. Но не голодали знаменитости все-таки, судя по животам некоторых
Пригожин в 2020 году часто жаловался на отбирающих хлеб у артистов блогеров и "чудовищное" положение артистов из-за коронавируса.
5. Как обычно, вырядились кто во что горазд. Большую часть популярных современных звезд и блогеров никто даже не знает
6. С каждым годом попытки эпатировать зрителей выглядят все более убогими, может, лучше поработать не над образом, а над вокалом?
Для чего нужны такие шоу, кто их смотрит и ходит на них, покупая билеты?
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Кому нужны такие шоу? Да вот таким как ты и нужны.
Зашел на голую жопу посмотреть, а тут только эмоции фаната в лице автора. Тема не раскрыта..