Собчак с голой попой и другие безвкусные наряды звезд на премии "ЖАРА"

Международный фестиваль "Жара" пришлось отменить в прошлом году, так как даты выпали на разгар пандемии. Но в 2021 организаторы проведут мероприятие в Москве, запланировано оно на лето. А пока, несмотря на то, что в мире продолжают соблюдать профилактические меры борьбы с коронавирусом, во многих странах Европы вновь маячат на горизонте локдауны, обедневшие российские звезды работают, стремясь получить заветную копеечку. Собрались они на премии "ЖАРА MUSIC AWARDS".

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1. "ЖАРА MUSIC AWARDS" - очередная премия для звезд, прошедшая 4 апреля в Крокус Сити Холле (Москва). Интересно, зачем продолжают вручать купленные статуэтки? 0 Источник:

2. Наградили за прорыв года Моргенштерна, блогера Даню Милохина, не обделили Валерию, Бузову и Баскова. Ведущими были Собчак и Киркоров 0 Источник:

3. Соскучились звезды, наверное, по красным ковровым дорожкам, поэтому надели на себя все самое лучшее, дабы скрыть финансовые дыры из-за отмененных концертов 0 Источник:

4. Но не голодали знаменитости все-таки, судя по животам некоторых 0 Источник: Пригожин в 2020 году часто жаловался на отбирающих хлеб у артистов блогеров и "чудовищное" положение артистов из-за коронавируса.

5. Как обычно, вырядились кто во что горазд. Большую часть популярных современных звезд и блогеров никто даже не знает 0 Источник:

6. С каждым годом попытки эпатировать зрителей выглядят все более убогими, может, лучше поработать не над образом, а над вокалом? 0 Источник:

7. Собчак с голой Ж пришла 0 Источник:

Отфотошопленное фото из инстаграма Собчак 0 Источник:

А вот в реальности 0

8. Юлия Савичева словно только что со съемок фильма "Приключения Электроника" 0 Источник:

10. Виктория Дайнеко 0 Источник:

11. Старички эстрады тоже были 0 Источник:

12. Бузову снова обсуждают в соцсетях за ее выбор платья-невесты 0

13. Зиверт в образе какой-то Сары Коннор 0 Источник:

14. Анита Цой 0 Источник: