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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4762 поста • 657 подписчиков подписаться
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Собчак с голой попой и другие безвкусные наряды звезд на премии "ЖАРА"

Собчак с голой попой и другие безвкусные наряды звезд на премии "ЖАРА" (17 фото)

Автор:
05 апреля 2021 10:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: жара 2021   звезды   знаменитости   красная дорожка   фестиваль   фото   шоу бизнес   
2151
17
Международный фестиваль "Жара" пришлось отменить в прошлом году, так как даты выпали на разгар пандемии. Но в 2021 организаторы проведут мероприятие в Москве, запланировано оно на лето. А пока, несмотря на то, что в мире продолжают соблюдать профилактические меры борьбы с коронавирусом, во многих странах Европы вновь маячат на горизонте локдауны, обедневшие российские звезды работают, стремясь получить заветную копеечку. Собрались они на премии "ЖАРА MUSIC AWARDS".

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Метки: жара 2021   звезды   знаменитости   красная дорожка   фестиваль   фото   шоу бизнес   
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1k
Lovels Travel Час назад
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Виктор 3 минуты назад
Цирк уродов
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9k
Валерий 5 минут назад
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Свирепый Бамбр 18 минут назад
Сборище фриков в полном составе.
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Андрей Полчаса назад
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Андрей Полчаса назад
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4k
Наталья Полчаса назад
На Бузовой- тюль не первой свежести
прям, запах пыли почувствовала
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Андрей Полчаса назад
Какая-то кунсткамера, вот где Пётр бы разгулялся, столько уродцев в одном месте!
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10k
Roy Batty Полчаса назад
Кто КТО всё это потребляет? Кто эти люди? Они с этой же планеты? Плять я не понимаю откуда у этого шлака деньги? Как это работает?
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43k
zloykoyot 45 минут назад
Сборище упырей и молодящихся старушек. Кто плять вообще ходит на эти блевотные мероприятия?
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Sanar zloykoyot 38 минут назад
Они сами и ходят, вон на стене есть перечень контор которые этот шабаш ещё и спонсируют.
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1k
DVPET 46 минут назад
Автор, ты не просто просмотрел фото с этого шоу, но еще и пост с ними запилил. Переживал свои эмоции негативные по этому поводу, текст писал.
Кому нужны такие шоу? Да вот таким как ты и нужны.
Зашел на голую жопу посмотреть, а тут только эмоции фаната в лице автора. Тема не раскрыта..
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5k
Александр 48 минут назад
Красотища какая!
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21k
Сибиряк 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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150k
☭Cheкаво☭ 50 минут назад
Комментарий к фото
Этой шалаве только хомут таскать.
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6k
Шурави 58 минут назад
Сборище фриков премией какой-то называют.
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55k
Парагвайский шпион Час назад
Да твоюж мать!!...
Вот какая падла бузову тащит везде где можно и нельзя??? Вот кто в эту никчемную сцуку вкладывает???
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4k
Мистер Фикс Парагвайский шпион 49 минут назад
Есть мнение, что она проект Киркорова
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10k
Агент Безопасной Национальности Парагвайский шпион 46 минут назад
Т.е. к остальным персонажам вопросов нет, как я понимаю? Лица знакомы, шедевры на слуху, записями альбомов переполнен жесткий диск?
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Парагвайский шпион Агент Безопасной Национальности 18 минут назад
Да вся эта туса как таз с блевотиной. А бузова как кусок говна в этом тазу.
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838
Viktor Час назад
А где голая Ж. ? Друг спрашивает .
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18k
Lesha86 Viktor 43 минуты назад
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838
Viktor Lesha86 23 минуты назад
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485
Сергей Ковалев Viktor 41 секунду назад
Скажи другу, что Ж там в принципе нет!
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