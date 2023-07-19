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У самого богатого депутата Братска украли колёса люксового Bentley Bentayga

У самого богатого депутата Братска украли колёса люксового Bentley Bentayga

Автор:
19 июля 2023 10:05
Сообщество : Автомир
Метки: bentley bentayga   Автомобиль   Роман Кляйн   деньги   интересное   кража   фото   чиновник   
1774
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Какие-то злоумышленники украли колёса с дорогущего автомобиля, который стоял на подземной парковке в Москве. Как оказалось, Bentley принадлежит депутату Братска.

Личный водитель самого богатого депутата Братска Романа Кляйна обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что некто украл диски с зимней резиной. Диски находились на подземной парковке в Хорошевском районе Москвы, уточняет Mash.

Роман Кляйн — самый богатый депутат Братска. Telegram-канал сообщает, что во времена пандемии в 2020 году доход Кляйна составил 132,5 млн рублей, а в 2021-м он заработал 217,8 млн. Роман Иванович также был награждён медалью "За строительство Байкало-Амурской магистрали".

Источник:

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Метки: bentley bentayga   Автомобиль   Роман Кляйн   деньги   интересное   кража   фото   чиновник   
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20  комментариев
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10k
Том Сойер Час назад
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2k
vijilante 14 минут назад
От' горе-то , а ?!
Страшно...
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22k
Mike Miller 17 минут назад
Запомните!!! Это запад виноват в разрухе девяностых!
Запад! А не все эти Кляйны....
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12k
Сергей 18 минут назад
Колёсики эти дорогие. Рублей по триста наверное. А может и дороже.
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9k
Сол Гудман 37 минут назад
Для него стоимсоть эьтих колес копейки, а водила трясется, чтоб с него не вычли
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10k
BarOb 44 минуты назад
Для кого законы пишут. Депутаты не могут вести бизнес, заниматься коммерческой деятельностью лично или через доверенных лиц. Но в нашем суходрищинске депутаты богатейшие люди. Строят коттеджные городки на продажу, скупают базы отдыха . Короче везде, где большие деньги - торчит нос депутата. Народу очень тяжело нести эту непосильную ношу. Отменили бы их лет на 5 в связи с непростым финансовым положением в стране.
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7k
x3matic Час назад
Я не понимаю,как эти свинорылые бандиты,становятся депутатами.Что это плдь за депутат с такой мордой,водителем и бентли?
Какой то позор.
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10k
Juli Час назад
какое честное и порядочное лицо...
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77k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Kucher Час назад
Бедняга. Теперь небось по миру пойдёт. Давайте всей страной скинемся бедному депутату на новые колёса.
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3k
Lexx Час назад
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12k
Евгений Час назад
А кому они понадобились? Если только поднасрать депутату. Вряд-ли владелец Бентли, будет покупать б/у колёса, а на Логан или Ладу их не присобачить.
Напомнило историю с угоном Ламборджини. Такая же бессмысленная кража.
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6k
ManRox Час назад
Когда вижу эти рожи слов нет, я про депутата
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651
Лёха Лёха 2 часа назад
Украсть у вора, не воровство
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389k
Алексей 2 часа назад
новые купит. не обеднеет
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Pika-Pika?
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