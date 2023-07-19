У самого богатого депутата Братска украли колёса люксового Bentley Bentayga

Какие-то злоумышленники украли колёса с дорогущего автомобиля, который стоял на подземной парковке в Москве. Как оказалось, Bentley принадлежит депутату Братска.
Личный водитель самого богатого депутата Братска Романа Кляйна обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что некто украл диски с зимней резиной. Диски находились на подземной парковке в Хорошевском районе Москвы, уточняет Mash.
Роман Кляйн — самый богатый депутат Братска. Telegram-канал сообщает, что во времена пандемии в 2020 году доход Кляйна составил 132,5 млн рублей, а в 2021-м он заработал 217,8 млн. Роман Иванович также был награждён медалью "За строительство Байкало-Амурской магистрали".
Источник:
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Страшно...
Запад! А не все эти Кляйны....
Или у тебя и это понять ума не хватает?
ХВАТИТ!
Помните Горбатого? Персонажа из известного телефильма.
Во времена Горбачева эти горбатые захватили власть в стране. И дальше все по их сценарию. А Бзежинский и Сорос после этого только руки потирали.
Какой то позор.
Напомнило историю с угоном Ламборджини. Такая же бессмысленная кража.