В Подмосковье грабитель украл пустой конверт, чтобы не подставлять свою жену

В подмосковном Талдоме мужчина проник в салон связи перед самым закрытием и украл пустой конверт. Удивительно, но за этой историей кроется настоящая любовь и обычная схема мошенничества.
Перед самым закрытьем мужчина в чёрной куртке с ножом проник в салон связи. Он угрожал работнице, забрал конверт и сбежал. Сотрудница салона связи тут же обратилась в полицию и сообщила о хищении крупной суммы - 164 тысяч рублей. Якобы эти деньги в конверте.
Как оказалось, никакой кражи не было. Мужчина просто забрал пустой конверт, чтобы прикрыть свою любимую. 30-летняя работница салона связи попросила своего мужа прикинуться грабителем и "украсть" деньги. Но этих денег не было уже давно - у работницы большая недостача в кассе. Однако спектакль не удался. Теперь инцидент расследует полиция, сообщает Life.
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