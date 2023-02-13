В Подмосковье грабитель украл пустой конверт, чтобы не подставлять свою жену

Перед самым закрытьем мужчина в чёрной куртке с ножом проник в салон связи. Он угрожал работнице, забрал конверт и сбежал. Сотрудница салона связи тут же обратилась в полицию и сообщила о хищении крупной суммы - 164 тысяч рублей. Якобы эти деньги в конверте.

Как оказалось, никакой кражи не было. Мужчина просто забрал пустой конверт, чтобы прикрыть свою любимую. 30-летняя работница салона связи попросила своего мужа прикинуться грабителем и "украсть" деньги. Но этих денег не было уже давно - у работницы большая недостача в кассе. Однако спектакль не удался. Теперь инцидент расследует полиция, сообщает Life.