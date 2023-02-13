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В Подмосковье грабитель украл пустой конверт, чтобы не подставлять свою жену

В Подмосковье грабитель украл пустой конверт, чтобы не подставлять свою жену

Автор:
13 февраля 2023 09:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   интересное   конверт   кража   мошенники   салон связи   фото   
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В подмосковном Талдоме мужчина проник в салон связи перед самым закрытием и украл пустой конверт. Удивительно, но за этой историей кроется настоящая любовь и обычная схема мошенничества.

Перед самым закрытьем мужчина в чёрной куртке с ножом проник в салон связи. Он угрожал работнице, забрал конверт и сбежал. Сотрудница салона связи тут же обратилась в полицию и сообщила о хищении крупной суммы - 164 тысяч рублей. Якобы эти деньги в конверте.

Как оказалось, никакой кражи не было. Мужчина просто забрал пустой конверт, чтобы прикрыть свою любимую. 30-летняя работница салона связи попросила своего мужа прикинуться грабителем и "украсть" деньги. Но этих денег не было уже давно - у работницы большая недостача в кассе. Однако спектакль не удался. Теперь инцидент расследует полиция, сообщает Life.

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Метки: Подмосковье   интересное   конверт   кража   мошенники   салон связи   фото   
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15k
Patmaz 13 минут назад
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Борис Карабанов Минуту назад
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6k
Mixalych 21 минуту назад
Схема стара как мир
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7k
Copycat 23 минуты назад
не плохая такая недостача я скажу вам, я сам на кассе работал у меня всё четко было ну максимум 50 тенге могло не хватать и то обычно это сводилось к тому что куда то завалились или сбился при счете, обычно у меня в плюс выходило тенге на 10-15 просто по тому что ну одну-три тенге не всегда можно было сдать людям, да и они от такой мелочи отказывались
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