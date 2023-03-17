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Неизвестные обокрали ковидный госпиталь в московском ледовом дворце

Неизвестные обокрали ковидный госпиталь в московском ледовом дворце

Автор:
17 марта 2023 12:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   госпиталь   интересное   кража   ледовый дворец   обокрали   фото   
713
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Крупнейший в Москве ковидный госпиталь в Крылатском, открытый в ледовом дворце в 2020 году, обворовали. Неизвестные украли оборудование для подачи кислорода.

Один из крупнейших московских госпиталей Москвы, расположенном в ледовом дворце в Крылатском, утащили медицинское оборудование.

Временный госпиталь был открыт в 2020 году и закреплён за городской больницей №67. В апреле 2022 года его законсервировали. Всё оборудование отключили, убрали в коробки и оставили до худших времён.

В 2023 году медики приехали в госпиталь на инвентаризацию и недосчитались пяти консолей для подачи кислорода (те самые, которых сильно не хватало во время пандемии), выключателей этих консолей и мелкой автоматики. Во время консервации госпиталь был закрыт, но камеры работали. Служба безопасности на записях ничего не нашла. ГКБ №67 написала заявление, за дело взялась полиция, сообщает Mash.

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Метки: Москва   госпиталь   интересное   кража   ледовый дворец   обокрали   фото   
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80
Катюшка 24 минуты назад
Один из крупнейших московских госпиталей Москвы, расположенном в ледовом дворце в Крылатском, утащили медицинское оборудование.

То есть, госпиталь сам и утащил? Покемонка, ну хоть перечитывай посты перед публикацией!
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11k
Shtoppi 4 минуты назад
<<Во время консервации госпиталь был закрыт, но камеры работали. Служба безопасности на записях ничего не нашла. ГКБ №67 написала заявление, за дело взялась полиция, сообщает Mash.>>
-----------
По всей видимости, те кто это дельце провернул, уже и с СБ и мусорами договорились по поводу оплаты, так что никто, ничего и никого не найдет в итоге.
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42
макс отто 23 минуты назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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