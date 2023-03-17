Неизвестные обокрали ковидный госпиталь в московском ледовом дворце

Крупнейший в Москве ковидный госпиталь в Крылатском, открытый в ледовом дворце в 2020 году, обворовали. Неизвестные украли оборудование для подачи кислорода.
Один из крупнейших московских госпиталей Москвы, расположенном в ледовом дворце в Крылатском, утащили медицинское оборудование.
Временный госпиталь был открыт в 2020 году и закреплён за городской больницей №67. В апреле 2022 года его законсервировали. Всё оборудование отключили, убрали в коробки и оставили до худших времён.
В 2023 году медики приехали в госпиталь на инвентаризацию и недосчитались пяти консолей для подачи кислорода (те самые, которых сильно не хватало во время пандемии), выключателей этих консолей и мелкой автоматики. Во время консервации госпиталь был закрыт, но камеры работали. Служба безопасности на записях ничего не нашла. ГКБ №67 написала заявление, за дело взялась полиция, сообщает Mash.
Источник:
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То есть, госпиталь сам и утащил? Покемонка, ну хоть перечитывай посты перед публикацией!
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По всей видимости, те кто это дельце провернул, уже и с СБ и мусорами договорились по поводу оплаты, так что никто, ничего и никого не найдет в итоге.