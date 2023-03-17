Неизвестные обокрали ковидный госпиталь в московском ледовом дворце

Один из крупнейших московских госпиталей Москвы, расположенном в ледовом дворце в Крылатском, утащили медицинское оборудование.

Временный госпиталь был открыт в 2020 году и закреплён за городской больницей №67. В апреле 2022 года его законсервировали. Всё оборудование отключили, убрали в коробки и оставили до худших времён.

В 2023 году медики приехали в госпиталь на инвентаризацию и недосчитались пяти консолей для подачи кислорода (те самые, которых сильно не хватало во время пандемии), выключателей этих консолей и мелкой автоматики. Во время консервации госпиталь был закрыт, но камеры работали. Служба безопасности на записях ничего не нашла. ГКБ №67 написала заявление, за дело взялась полиция, сообщает Mash.