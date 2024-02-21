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Трипофобия — это боязнь скоплений отверстий, неровностей или узоров. Человека с трипофобией может напугать даже фотография клубники или плода лотоса – что уж тут говорить об этих жутковатых снимках, опубликованных в сообществе «Трипофобия» на Reddit. Ну что, готовы пощекотать нервишки?
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14. Трипофобам никогда нельзя расслабляться, даже когда сел выпить пива после тяжелого рабочего дня
25. "Рисунок моей четырехлетней дочери. Красные кружочки - "дырки, из которых растут волосы".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Руки вообще не моет ???
Это гораздо страшнее чем какие то дырки !!!