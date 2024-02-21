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Тесто для пиццы никогда не будет прежним: 30 фото, которые напугают людей с трипофобией

Тесто для пиццы никогда не будет прежним: 30 фото, которые напугают людей с трипофобией

Автор:
21 февраля 2024 10:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   гадость   жуть   природа   противно   трипофобия   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
1671
31

Трипофобия — это боязнь скоплений отверстий, неровностей или узоров. Человека с трипофобией может напугать даже фотография клубники или плода лотоса – что уж тут говорить об этих жутковатых снимках, опубликованных в сообществе «Трипофобия» на Reddit. Ну что, готовы пощекотать нервишки?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   гадость   жуть   природа   противно   трипофобия   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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5  комментариев
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3k
Кирилл 49 минут назад
бррр. я оказывается трипофоб.
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7k
Евгений Д 23 минуты назад
На "13. Тесто для пиццы" этот чел что ???
Руки вообще не моет ???
Это гораздо страшнее чем какие то дырки !!!
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1k
ProFanas 47 минут назад
Комментарий к фото
Пчёлы не были ограничены рамкой и сделали так, как заложено природой, а не удобно пчеловоду...
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