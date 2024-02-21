Трипофобия — это боязнь скоплений отверстий, неровностей или узоров. Человека с трипофобией может напугать даже фотография клубники или плода лотоса – что уж тут говорить об этих жутковатых снимках, опубликованных в сообществе «Трипофобия» на Reddit. Ну что, готовы пощекотать нервишки?