Заброшенная сельская школа рядом с кладбищем

Церковь Воздвижения, руины которой сейчас возвышаются на небольшом холме, была построена в конце 18-го века. Этот храм построили практически одновременно с домом в Аполье. А чуть позже, в 19-м веке, рядом с ним возвели "тёплый" храм, который в итоге и стал школой.