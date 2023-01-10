Заброшенная сельская школа рядом с кладбищем

Сидят школьники на уроках, а из окна видны кресты и руины. Лепота же.
Да и сама школа тоже находится в бывшем храме, у которого просто разобрали второй этаж, убрали маковки, сделали обычную скатную крышу, а внутри поставили перегородки и оборудовали кабинеты.
Если вам вдруг показалось, что всё это является плодом чьего-то больного воображения, то нет. Именно такое место я нашла в Смоленской области.
Вокруг руин храма четко видно кладбище. Буквально в паре метров от здания школы.
В 18-м веке два храма были частью усадебного комплекса, принадлежащего старинному роду Друцких-Соколинских.
Руины усадебного дома до сих пор стоят в центре села у развилки. Но крыша давно обвалилась, стенам тоже недолго осталось.
Церковь Воздвижения, руины которой сейчас возвышаются на небольшом холме, была построена в конце 18-го века. Этот храм построили практически одновременно с домом в Аполье. А чуть позже, в 19-м веке, рядом с ним возвели "тёплый" храм, который в итоге и стал школой.
Сельская школа в селе Аполье закрылась в 2011 году. Несмотря на то что само село нельзя назвать заброшенным, администрация решила всё "укрупнить", и ближайшая работающая школа теперь находится в соседней деревне.
Окна выбиты, поэтому попасть внутрь не составило проблемы.
Тут всего несколько классов. Всё как обычно: меловая доска, портреты ученых и писателей на стенах, несколько парт, куча брошенных плакатов и наглядных пособий.
Во всех кабинетах полы просто усыпаны всякими учебниками, пособиями, схемами и диаграммами.
Иногда попадаются даже результаты лабораторных работ детей.
Кажется, что эту школу просто бросили со всей мебелью и учебниками.
В какой-то момент дети и учителя перестали сюда ходить, а дверь забыли запереть. Поэтому более или менее ценные вещи начали потихоньку растаскивать.
Напротив стоит очень красивое деревянное здание, в котором раньше была церковно-приходская школа, а позже — школьная библиотека и мастерские. Сейчас дом заброшен и заколочен. А наличники потихоньку начинают отваливаться.
Вот такая сельская реальность, где всё смешивается воедино. Богатая усадьба становится бывшей сельской больницей, храм перестраивают под школу, а школьники ходят домой через кладбище.
Источник:
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Это хорошо! Это правильно и отлично! если есть потребность в обучении, что пусть лучше школа, чем церковь.
Все в очечках на цепочках, по-народному в пенсне.
Богатый широкий карниз указывает на то, что никакого второго этажа никогда не было.
Крайне сомнительно что в таком захолустье два храма строили в 20-ти метрах друг от друга (зачем?). Для такого большого "храма" очень тонкие стены - в два кирпича (сравним с рядом стоящими руинами).
Возможно это одно из строений при церкви, может та же ЦПШ.
Но скорее всего это изначально была школа.
PS РПЦ давно занимается захватом земель и собственности на основании того, что "здесь был храм". Хотя ни один храм не был построен на деньги РПЦ.
Специалисты говорят, что сломать и вывезти строительный мусор достаточно дорогостоящая процедура. Вот и стоит. Мешает, похоже, только автору поста.
Как такое может быть? Невероятно!