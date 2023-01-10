FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1103 поста • 225 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Заброшенная сельская школа рядом с кладбищем

Заброшенная сельская школа рядом с кладбищем

Автор:
10 января 2023 10:20
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Россия   в мире   заброшка   интересно   кладбище   сельская школа   фото   
1100
13
Россия может удивлять неожиданными соседствами и совершенно сюрреалистичными местами. Например, как вам заброшенная церковь и действующее кладбище прямо во "дворе" школы?

Сидят школьники на уроках, а из окна видны кресты и руины. Лепота же.

×
×

Да и сама школа тоже находится в бывшем храме, у которого просто разобрали второй этаж, убрали маковки, сделали обычную скатную крышу, а внутри поставили перегородки и оборудовали кабинеты.

Если вам вдруг показалось, что всё это является плодом чьего-то больного воображения, то нет. Именно такое место я нашла в Смоленской области.

Вокруг руин храма четко видно кладбище. Буквально в паре метров от здания школы.

В 18-м веке два храма были частью усадебного комплекса, принадлежащего старинному роду Друцких-Соколинских.

Руины усадебного дома до сих пор стоят в центре села у развилки. Но крыша давно обвалилась, стенам тоже недолго осталось.

Церковь Воздвижения, руины которой сейчас возвышаются на небольшом холме, была построена в конце 18-го века. Этот храм построили практически одновременно с домом в Аполье. А чуть позже, в 19-м веке, рядом с ним возвели "тёплый" храм, который в итоге и стал школой.

Сельская школа в селе Аполье закрылась в 2011 году. Несмотря на то что само село нельзя назвать заброшенным, администрация решила всё "укрупнить", и ближайшая работающая школа теперь находится в соседней деревне.

Окна выбиты, поэтому попасть внутрь не составило проблемы.

Тут всего несколько классов. Всё как обычно: меловая доска, портреты ученых и писателей на стенах, несколько парт, куча брошенных плакатов и наглядных пособий.

Во всех кабинетах полы просто усыпаны всякими учебниками, пособиями, схемами и диаграммами.

Иногда попадаются даже результаты лабораторных работ детей.

Кажется, что эту школу просто бросили со всей мебелью и учебниками.
В какой-то момент дети и учителя перестали сюда ходить, а дверь забыли запереть. Поэтому более или менее ценные вещи начали потихоньку растаскивать.

Напротив стоит очень красивое деревянное здание, в котором раньше была церковно-приходская школа, а позже — школьная библиотека и мастерские. Сейчас дом заброшен и заколочен. А наличники потихоньку начинают отваливаться.

Вот такая сельская реальность, где всё смешивается воедино. Богатая усадьба становится бывшей сельской больницей, храм перестраивают под школу, а школьники ходят домой через кладбище.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Россия   в мире   заброшка   интересно   кладбище   сельская школа   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Ashabad Час назад
Написано так, что вроде бы переделывать старые церкви в школы - это не хорошо.
Это хорошо! Это правильно и отлично! если есть потребность в обучении, что пусть лучше школа, чем церковь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Аполонов Полчаса назад
Зато про царях была красота, церковь с кладбищем и школа в деревянном домишке, а клятые большевики разогнали попов и заставили всех крестьянских детей учиться, изверги... Ну и совсем уж красота, после проклятущих коммуняк и эту школу закрыли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Артур С. Полчаса назад
©На стене висели в рамках бородатые мужчины -
Все в очечках на цепочках, по-народному в пенсне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vasilykopkov Полчаса назад
С чего она взяла, что школа - это бывший храм?
Богатый широкий карниз указывает на то, что никакого второго этажа никогда не было.
Крайне сомнительно что в таком захолустье два храма строили в 20-ти метрах друг от друга (зачем?). Для такого большого "храма" очень тонкие стены - в два кирпича (сравним с рядом стоящими руинами).
Возможно это одно из строений при церкви, может та же ЦПШ.
Но скорее всего это изначально была школа.

PS РПЦ давно занимается захватом земель и собственности на основании того, что "здесь был храм". Хотя ни один храм не был построен на деньги РПЦ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
636
Kra 40 минут назад
ну, за 12 лет неплохо сохранилось здание! Без отопления, без стекол в окнах.
Специалисты говорят, что сломать и вывезти строительный мусор достаточно дорогостоящая процедура. Вот и стоит. Мешает, похоже, только автору поста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Antique computer 58 минут назад
Свинья везде грязи найдёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Хухрмухр Час назад
Что за кайф такой у людей?Лазить по рарушеным зданиям,и рассматривать ммусор ,который там валяется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
p.s. Радиаторы отопления забрали ещё какие-то "исследователи", видимо, для ковки духовных скреп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Действительно, как такое может быть: школа в здании школы (церковно-приходской)? Погост у церкви? Как так? Клуб в церкви, зернохранилище в монастыре... Как? Моментально разоряемые мародёрами-"исследователями" здания, оставленные без военизированной охраны и колючей проволоки под напряжением, здания, которые самими же мародёрами для полноты мародёрских полномочий объявляются "заброшками"....
Как такое может быть? Невероятно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 2 часа назад
И че? В Москве, например, есть клабдище прямо в центре города, на Красной площади. Там и Сталин похоронен. На новый год люди гуляют и празднуют рядом с могилами, и никого это не смущает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex 2 часа назад
Жуки???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

453102



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за попрошайничество
"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в...
«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских актёров и актрис
«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских...
Набирающие популярность в сообществах
Гай Ричи, «Вызов» и Алиса Селезнева. Возможные блокбастеры в России 2023 года
Гай Ричи, «Вызов» и Алиса Селезнева. Возможные блокбастеры в России 2023 года
Намешалось
Намешалось
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно даже

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Фотографии#автомир#кино#собака#Приколы#позитив#дтп#улыбнуло
#Юмор#факты#в мире#интересное#люди#забавно#СССР#фильм#милота#полиция
#интересно#история#автомобили#животные#подборка#картинки#Россия#дети#США#аварии
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф Заброшенная тюрьма-изолятор с камерами, вещами и артефактами тюремной жизни Заброшенная тюрьма-изолятор с камерами, вещами и артефактами тюремной жизни Кладбище ракетовозов Кладбище ракетовозов Город-кладбище на еврейской горе Город-кладбище на еврейской горе Заброшенный атомный маяк на краю российской земли Заброшенный атомный маяк на краю российской земли Так сейчас выглядит заброшенный 6-й Северный форт Кронштадтской крепости Так сейчас выглядит заброшенный 6-й Северный форт Кронштадтской крепости

На что жалуетесь?

Вернуться