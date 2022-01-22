Кладбище ракетовозов

К сожалению сложно опознать какие именно машины это были т.к. на их рамах не сохранились никакие платформы и конструкции. Но всё это бывшая техника из состава ликвидированных ракетных комплексов РВСН, что-то было пусковыми установками, что-то ракетовозами, что-то ещё чем-либо из составов ракетных комплексов.