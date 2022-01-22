Сегодня расскажу про кладбище ракетовозов, пусковых установок и других тягачей РВСН на территории бывшей военной базы, где утилизировали технику с различных ракетных полков по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключённому между СССР и США в 1987 г.
Сама база фактически прекратила своё существование уже давно и сейчас ведётся рекультивация её неиспользуемой территории, а на подходе сразу же встречаются первые композитные кабины от различных МАЗ-овских тягачей.
Эмблема на борту говорит о том, что непосредственно данная машина была привезена на базу с территории 776-го ракетного полка РВСН, который в 1980-х гг. имел на вооружении подвижные грунтовые ракетные комплексы средней дальности РСД-10 "Пионер-К".
Пройдя чуть дальше мы увидели ещё большую кучу кабин возле площадки от снесённых боксов для техники.
Все они остались здесь потому что сделаны не из металла, а из композитных материалов.
Далее кабин становилось всё больше, некоторые из них также были с эмблемами разных ракетных полков. Сколько же здесь было этих машин.
Толщина пластика остекления поражает.
Но это ерунда, так что сразу движемся дальше.
Где на опушке леса стали попадаться первые ещё не распиленные машины.
Например эта многоцелевая подвижная автономная электростанция РВСН или просто модульная дизельная электростанция МДЭС на базе шасси МАЗ-543А.
Заглянем внутрь.
Дизелей конечно не сохранилось.
Зато в отсеке осталось немного электрощитов.
И фильтро-вентиляционная установка.
Движемся дальше.
Рядом стоят останки одного из ракетовозов на базе шасси МАЗ-547В.
Мы часто пишем про заброшенные позиции ракетных полков РВСН, но всегда хотелось увидеть останки самой техники. И ниже её ещё будет много.
Двигатели.
Напротив стоит ещё группа тягачей.
Это специальные седельные тягачи МТП-Е войск РВСН на шасси МАЗ-537.
Эта разновидность машины технической помощи отличалась от собратьев наличием дополнительного отбора мощности на вспомогательных электрогенераторов, гидронасосов и компрессоров, служащих для питания различных полуприцепных систем.
В кабинах не осталось ничего кроме руля.
Лупоглазые ржавые красавцы.
Движемся дальше к ещё одной группе машин.
Это снова техника на базе шасси МАЗ-543.
К сожалению сложно опознать какие именно машины это были т.к. на их рамах не сохранились никакие платформы и конструкции. Но всё это бывшая техника из состава ликвидированных ракетных комплексов РВСН, что-то было пусковыми установками, что-то ракетовозами, что-то ещё чем-либо из составов ракетных комплексов.
По идее она должна была быть тоже уже уничтожена полностью, но мы имели счастье успеть посмотреть на её останки, которые несомненно скоро уже перестанут существовать.
А теперь перейдём к самому интересному.
Напротив в кустах стоит ряд останков самих ПГРК и ракетовозов на базе МАЗ-547 нескольких разновидностей, а также другая техника на базе МАЗ-543.
Сквозь машины уже выросли деревья.
Среди ракетовозов есть и машины обеспечения.
Заглянем в кабину.
Какая именно это машина обеспечения мы понять так и не смогли. Вероятно всё же это машина обеспечения боевого дежурства ракетных комплексов.
Внутри разруха.
Сложно передать количество машин здесь, ведь большинство из них поглотил лес.
И снова ракетовозы. Возможно среди них есть и останки оперативно-тактических ракетных комплексов "Темп-С", также ликвидированных по договору РСМД.
Место реально атмосферное, да ещё и с какой техникой.
Жаль сильно заросла конечно и сложно её нормально отснять летом среди зелени.
И снова тягач МТП-Е на шасси МАЗ-537.
Ну а на этом всё.
Источник:
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