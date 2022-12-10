Заброшенные старые танки ИС-2 на Курилах

Они служили для защиты от высадки японского десанта.
Сегодня мы перенесёмся на Курилы и расскажем про легендарные брошенные танки ИС-2 и ИС-2М, названные в честь Вождя народов Иосифа Сталина, которые сохранились на бывшей позиции Роты Танковых Огневых Точек "Саратовка", располагавшейся на острове Итуруп у мыса Нембо и защищавшей побережье залива Куйбышевский от высадки десанта.
С обострением в конце 1970-х гг. советско-японских отношений, возникла необходимость дополнительного усиления противодесантной обороны на побережье Тихого океана, в частности на Камчатке, Курильских островах и острове Сахалин. Так для защиты входов в бухты и побережья от возможной высадки японского десанта, к началу 1980-х гг. началось спешное возведение Рот Танковых Огневых Точек, Артиллерийских Взводов Танковых Башен и пулемётных сооружений укреплённых районов.
Одним из объектов той волны строительства стала и эта позиция РТОТ "Саратовка" из десяти танков ИС-2 разных модификаций, которая защищала побережье залива Куйбышевский острова Итуруп от вероятной высадки японского десанта и атаки с северо-запада на главный военный гарнизон острова "Горячие Ключи".
В качестве уже готового и зарекомендовавшего себя на сухопутных границах решения, РТОТ-ы возводились очень быстро по отработанной схеме. Танки для них брали здесь же в Горячих Ключах с базы запаса и резерва, где хранились бронемашины, оставшиеся ещё со времён Великой Отечественной и Советско-японской войн.
Каждый танк прибывал своим ходом на позицию и устанавливался на заранее подготовленный фундамент в окружении земляного бруствера. Уже на месте с них снимался двигатель, а на его месте обустраивался дополнительный боезапас. Между парами танков были обустроены подземные укрытия, а в тылу позиции располагалась казарма с личным составом.
Ну а после распада СССР необходимость в таких сооружениях отпала и в 1990-х гг. РТОТ была заброшена. К тому же в то время уже во всю осваивались новые береговые ракетные комплексы, имевшие гораздо большую дальность поражения, точность и мощность. С тех пор они многие годы ржавеют под морскими ветрами, являясь настоящими музейными экспонатами под открытым небом.
А теперь давайте пройдёмся по этой позиции.
Как мы уже писали, на позиции было установлено 10 танков ИС-2 и ИС-2М, в том числе был даже редкий ИС с так называемым "ломанным носом", которых осталось очень мало даже в мировых музеях. Об одном из таких спасённых танков с аналогичной РТОТ "Стародубское" на Сахалине у нас кстати есть подробная статья.
Примерно половина танков сохранились не распиленными, так что начнём мы осмотр позиции с самого редкого и целого танка этой РТОТ.
Хотя конечно с них давно пооткручивали всё что откручивалось, это действительно хорошая сохранность.
Можно заглянуть внутрь.
В задней части башни танка располагался основной расходный боезапас. Когда он израсходовался, начинали использовать дополнительный боекомплект из бывшего моторного отделения.
Сделаем круг почёта.
Собственно сам "ломанный нос".
Бетонный фундамент под танком с ходком к люку.
Между каждой парой танков располагалось небольшое подземное сооружение с двумя входами.
Вероятно они служили укрытиями для личного состава или основными снарядными погребами. Нам до сих пор не ясен этот момент, т.к. служившие на разных РТОТ Дальнего Востока часто противоречат друг другу и возможно у каждой РТОТ его использовали по ситуации. Спорить на этот счёт не будем, мы честно просто не знаем.
А это более распространённый ИС-2, которых было выпущено великое множество.
У ещё одного танка осталась только половина башни, а спиленный ствол пушки валяется рядом слева.
А у этого танка и вовсе башни не осталось.
Даже на таких удалённых островах металл начинали пилить ещё в 1990-х гг.
Очередное укрытие.
Кстати каждый вход в укрытие был защищён защитно-герметической дверью, но многие из них валяются вырванными из дверных проёмов в зарослях бамбучника.
Возле одного из танков нам также встретился ржавый трёхрядный дисковый магазин от 7.62 танкового пулемёта ДТМ образца 1945 г.
Вообще это реально историческое ржавое железо.
Ну а на берегу нам встретилась ржавая учебная противотанковая мина.
Такое вот интересное место есть на Итурупе.
А на этом всё.
Источник:
- Церковь Святого Квифана: крохотный храм, возвышающийся над морем
- Так сейчас выглядит заброшенный 6-й Северный форт Кронштадтской крепости
- Зачем в Китае под эстакадами и мостами ставят бетонные пирамидки
- 19 фотографий заброшенных зданий, обладающих пугающей привлекательностью
- Огромный заброшенный подземный госпиталь