Заброшенные старые танки ИС-2 на Курилах

С обострением в конце 1970-х гг. советско-японских отношений, возникла необходимость дополнительного усиления противодесантной обороны на побережье Тихого океана, в частности на Камчатке, Курильских островах и острове Сахалин. Так для защиты входов в бухты и побережья от возможной высадки японского десанта, к началу 1980-х гг. началось спешное возведение Рот Танковых Огневых Точек, Артиллерийских Взводов Танковых Башен и пулемётных сооружений укреплённых районов.

Одним из объектов той волны строительства стала и эта позиция РТОТ "Саратовка" из десяти танков ИС-2 разных модификаций, которая защищала побережье залива Куйбышевский острова Итуруп от вероятной высадки японского десанта и атаки с северо-запада на главный военный гарнизон острова "Горячие Ключи".

В качестве уже готового и зарекомендовавшего себя на сухопутных границах решения, РТОТ-ы возводились очень быстро по отработанной схеме. Танки для них брали здесь же в Горячих Ключах с базы запаса и резерва, где хранились бронемашины, оставшиеся ещё со времён Великой Отечественной и Советско-японской войн.

Каждый танк прибывал своим ходом на позицию и устанавливался на заранее подготовленный фундамент в окружении земляного бруствера. Уже на месте с них снимался двигатель, а на его месте обустраивался дополнительный боезапас. Между парами танков были обустроены подземные укрытия, а в тылу позиции располагалась казарма с личным составом.

Ну а после распада СССР необходимость в таких сооружениях отпала и в 1990-х гг. РТОТ была заброшена. К тому же в то время уже во всю осваивались новые береговые ракетные комплексы, имевшие гораздо большую дальность поражения, точность и мощность. С тех пор они многие годы ржавеют под морскими ветрами, являясь настоящими музейными экспонатами под открытым небом.