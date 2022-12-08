Как гейзеры освещают и отапливают поселки в России

Ее установленная мощность сегодня составляет 12 МВт. Кроме электричества и отопления, станция спускает в поселение горячие воды для выращивания овощей в теплицах (что очень помогает в садоводстве, ведь здесь даже летом температура около 10°C).

Безотходное производство

В 1967 году в 70 км от столицы Камчатки Петропавловска-Камчатского, вблизи поселков Паратунка и Термальный Советский Союз запустил первую в мире бинарную геотермальную электростанцию. Это станция замкнутого типа, где термальная вода участвует в выпаривании жидкостей с низкой температурой кипения (конкретно на этой станции обычно используется фреон, который кипит при 51,9 °C). Турбины же вращаются за счет полученного пара. Таким образом, для ГеоЭС можно использовать и не очень горячие источники.